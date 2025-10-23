Scholas Ocurrentes convocó a jóvenes palestinos, israelíes y americanos al Vaticano por una Paz duradera

La sede de Scholas Ocurrentes en el Vaticano será el epicentro del programa Meaning Meets Us 2 al 5 de noviembre. Esta experiencia en educación, que dio sus frutos académicos en la primera edición, generó que las universidades Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Georgetown hayan querido participar con sus estudiantes y docentes.

En un mundo marcado por la polarización y la fragmentación, este evento busca responder a la crisis del sentido, promoviendo la educación y el encuentro como caminos hacia el entendimiento y la paz .

El evento tendrá lugar en el Vaticano y diversos espacios de Roma, donde los participantes, provenientes de tradiciones musulmana, judía y cristiana, participarán durante cuatro días en actividades educativas y artísticas diseñadas por Scholas y en sesiones especiales de Middle Meets, una iniciativa nacida tras los ataques de Hamas a Israel en octubre de 2023. En respuesta a la necesidad de generar espacios de escucha y comprensión, estudiantes de la Universidad Hebrea impulsaron este programa como un modelo de diálogo abierto y constructivo.

La reciente firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza marcó un punto de inflexión significativo tanto para israelíes como para palestinos. Este avance histórico abrió el camino para el regreso de rehenes israelíes tras dos años de cautiverio y permitió la apertura de los pasos fronterizos de Gaza, facilitando la llegada de ayuda a las personas afectadas por el conflicto. A raíz de estos hechos decisivos, surge un renovado sentido de esperanza y posibilidades de reconciliación y cooperación. Meaning Meets Us busca construir puentes y fomentar un diálogo profundo y significativo en un momento en el que nuevas oportunidades de paz, sanación y entendimiento mutuo comienzan a abrirse. Solo con la educación y el encuentro, la paz puede ser duradera.

Jose Maria del Corral, Presidente de Scholas , afirmó: “La Paz es don y tarea. Por eso hemos convocado desde Scholas y la Universidad del Sentido, creada por el Papa Francisco , a estudiantes palestinos e israelíes y jóvenes judíos, musulmanes y cristianos del ámbito académico a convivir 3 días y experimentar juntos a través del debate científico y el arte, a descubrir nuestras raíces abrahámicas y a construir Jerusalén como ciudad de Paz y Encuentro”.

“En el ámbito académico y en las universidades se supone que debemos hablar de todo con rigor, apertura e inteligencia. Lamentablemente, las universidades se han convertido con demasiada frecuencia en lugares donde ese tipo de discurso no ocurre. Buscamos devolver a la academia su papel natural: el espacio donde se discuten todos los temas y donde sabemos cómo llevar adelante ese discurso con valentía. Junto a Scholas, logramos abrir las mentes a través de la apertura de los corazones, y juntos hacemos lo que todo ser humano debería hacer por naturaleza: hablar con honestidad y responsabilidad”, afirmó Elitzur Bar-Asher Siegal, profesor de la Universidad Hebrea de Israel y director de Middle Meets.

Antecedente de "Meaning Meet Us"

Del 2 al 5 de febrero de este año se llevó a cabo la primera edición de Meaning Meet Us, donde los participantes del encuentro fueron recibidos luego por el Papa Francisco, quien les comentó que llamaba todos los días a la capilla en Gaza y que estaba cerca de ellos.

En un testimonio emotivo, Yoam un participante israelí de Meaning Meets Us, afirmó: "No vine aquí para convencer a nadie, y tampoco creo que el mundo cambie después de esta semana, pero algo cambió en mí", reflexionó. Enfatizó cómo este programa le permitió canalizar el dolor y la frustración de un año y medio de conflictos en su región hacia la compasión y la escucha.

Por su lado, jóven estudiante de Palestina, dijo que las conversaciones fueron difíciles y a veces incómodas, pero que justamente eso la hace pensar que estos espacios son fundamentales. "Después de los momentos más tensos, nos íbamos juntos a comer, a jugar, a reír. Seguíamos siendo personas, más allá de las diferencias", concluyó.

Jacobs Theresa Josephine, estudiantes de la Universidad de Notre Dame de Chicago, parte del grupo anterior explicó: "No soy de la región, no he vivido lo que mis compañeros han atravesado, pero vine con el objetivo de escuchar y aprender. Fue una experiencia increíble, que repetiría sin dudas. Los intercambios espontáneos que nos hicieron vernos como personas más allá de las etiquetas".