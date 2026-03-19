San Martín mejora el alumbrado público en zonas rurales y productivas

La comuna de San Martín lleva adelante un ambicioso programa de mejora del alumbrado público , que incluye instalación, recambio, reparación y mantenimiento en todo el departamento.

En ese sentido, la tarea no solo ha incluido proyectos en las dos principales ciudades y en los núcleos urbanos, sino que apunta también a iluminar amplias zonas rurales.

Es por ello que a mediados de esta semana quedó habilitado en Buen Orden, el nuevo alumbrado público sobre carril Norte, entre calle Belleville y carril Buen Orden, una zona productiva muy transitada, que ve fortalecidas tanto la seguridad como la calidad de vida de los vecinos.

La obra recorre más de 1.400 metros y fue realizada con recursos municipales e incluyó la instalación de 62 luminarias en carril Norte, un trabajo hecho en conjunto con la Cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda, esta vez en un distrito productivo de San Martín, ubicado al este de la Ciudad.

El acto estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil, quien estuvo acompañado por autoridades municipales y vecinos de la zona. El jefe comunal remarcó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para los sectores rurales: “Tenemos que lograr que las comunidades rurales tengan cada vez mejores obras porque la gente lo merece y además, porque se trata de zonas productivas que, con mejores caminos y luminarias, van a obtener mejores rendimientos”.

Durante la inauguración, el empresario Marcelo Martínez destacó el impacto de la obra: “Buen Orden se ve muy bonito con estas luminarias, ayuda mucho a la seguridad y esperamos que pronto se concreten más obras para este distrito”.

alumbrado público - san martín

Con este tipo de intervenciones, el Municipio avanza en la mejora del alumbrado público y fortalece la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, en este caso en zonas estratégicas para el desarrollo productivo del departamento.

Durante la actual gestión, San Martín fue el primer municipio de la provincia en convertir en su totalidad, su alumbrado público a LED, con la instalación de 16 mil de esas luminarias