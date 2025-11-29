San Martín consolida el mayor plan de asfaltado de su historia superando las 400 cuadras

La Municipalidad de General San Martín avanza con el plan de asfaltado más ambicioso del departamento, combinando nuevas obras con una fuerte inversión sostenida en infraestructura vial. Con una nueva licitación superior a los 1.590 millones de pesos, la gestión del intendente Raúl Rufeil acelera un proceso que está a punto de superar las 400 cuadras asfaltadas desde el inicio de su mandato.

La nueva licitación no parte de cero: se integra a un esquema de obras que ya se ejecutaron en numerosos distritos como Montecaseros, Tres Porteñas, Chapanay, Nueva California, junto a las Ciudades de San Martín y Palmira, donde se concretaron pavimentaciones, repavimentaciones y mejoras estructurales en calles estratégicas.

En esta nueva etapa, los trabajos se concentrarán en los barrios San Pablo, El Trébol, Amde y Mebna, además de tramos clave de calles Cánepa, Videla, Patti, Los Fresnos, entre otras arterias que cumplen un rol central en la conectividad urbana.

Este avance responde a una política de obra pública sostenida, basada en una administración eficiente de los recursos municipales y en el trabajo permanente de los equipos técnicos y operativos de la comuna. En Palmira la gestión cuenta con más de

80 cuadras asfaltadas y un plan que continúa en marcha, Palmira consolida su crecimiento urbano con una mejora sustancial en su red vial.

El municipio hace lo que la Nación no hace

Un aspecto que destaca la gestión es la decisión de intervenir en sectores que corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad, ante la falta de respuestas y el deterioro de calzadas en rutas y accesos estratégicos.

El intendente Raúl Rufeil tiene una firme decisión de mejorar la conectividad. Aunque no es competencia municipal, se realizan tareas de bacheo, nivelado y mantenimiento en tramos críticos “porque no podemos esperar cuando está en juego la seguridad de los vecinos y de quienes transitan diariamente”, manifestó.

Así, se construye un San Martín más conectado, más ordenado y transitable para todos.

#SanMartínAdelante