San Carlos avanza en la renovación histórica de su parque automotor

La Municipalidad de San Carlos informó que ya se encuentran disponibles los fondos destinados a la renovación total del parque automotor municipal, en un hecho que marca un antes y un después para el departamento.

El Intendente Dr. Alejandro Morillas anunció que los $1.500 millones ya están disponibles. La inversión permitirá adquirir 20 unidades 0km después de tres décadas sin renovaciones de este tipo.

WhatsApp-Image-2026-04-05-at-4.34.10-PM-2-599x1024 En el marco del Domingo de Pascuas, el intendente Alejandro Morillas anunció una noticia trascendental para el departamento: la disponibilidad efectiva de los fondos destinados a la renovación total del parque automotor municipal.

«En febrero salimos a gestionar, golpeando puertas. Nos reunimos con el Gobernador y con el Ministro del Interior de la Nación Diego Santilli, y hoy ese esfuerzo dio sus frutos», destacó el jefe comunal.

Gestión y transparencia Los aproximadamente 1.500 millones de pesos depositados serán destinados íntegramente a la compra de equipamiento, una inversión que no se realizaba en San Carlos desde hace más de 30 años. Según detalló Morillas, el municipio ya se encuentra trabajando en el llamado a licitación para la incorporación de 20 unidades cero kilómetro.

WhatsApp-Image-2026-04-05-at-4.34.10-PM-1-625x1024 Para garantizar la transparencia y el control ciudadano en este proceso, tal como el mandatario anunció recientemente en la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, ya se está trabajando en el llamado a licitación, para lo cual se convocó a las uniones vecinales, el Rotary Club, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales.