San Carlos avanza en la renovación histórica de su parque automotor
La Municipalidad de San Carlos informó que ya se encuentran disponibles los fondos destinados a la renovación total del parque automotor municipal, en un hecho que marca un antes y un después para el departamento.
El Intendente Dr. Alejandro Morillas anunció que los $1.500 millones ya están disponibles. La inversión permitirá adquirir 20 unidades 0km después de tres décadas sin renovaciones de este tipo.
En el marco del Domingo de Pascuas, el intendente Alejandro Morillas anunció una noticia trascendental para el departamento: la disponibilidad efectiva de los fondos destinados a la renovación total del parque automotor municipal.
«En febrero salimos a gestionar, golpeando puertas. Nos reunimos con el Gobernador y con el Ministro del Interior de la Nación Diego Santilli, y hoy ese esfuerzo dio sus frutos», destacó el jefe comunal.
Gestión y transparencia
Los aproximadamente 1.500 millones de pesos depositados serán destinados íntegramente a la compra de equipamiento, una inversión que no se realizaba en San Carlos desde hace más de 30 años. Según detalló Morillas, el municipio ya se encuentra trabajando en el llamado a licitación para la incorporación de 20 unidades cero kilómetro.
Para garantizar la transparencia y el control ciudadano en este proceso, tal como el mandatario anunció recientemente en la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, ya se está trabajando en el llamado a licitación, para lo cual se convocó a las uniones vecinales, el Rotary Club, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales.
Un mensaje de esperanza
Coincidiendo con la festividad religiosa, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad: «Empecemos a cambiar el ‘no’ por el ‘sí’. Que estas Pascuas nos encuentren unidos y con esperanza. Estamos ante un hecho histórico para nuestro departamento»