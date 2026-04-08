Salud femenina: los chequeos que no deberías postergar según tu edad

En la práctica médica cotidiana, se observa un patrón que se repite: en salud femenina , muchas mujeres postergan sus controles clave por falta de tiempo, priorizando el trabajo, la familia o el cuidado de terceros. Sin embargo, la prevención es una decisión que permite detectar enfermedades en etapas tempranas, mejorar la calidad de vida y, en muchos casos, salvar vidas.

Consultar a tiempo permite actuar antes de que aparezcan complicaciones y mejora significativamente los resultados en salud , detallo cuáles son los exámenes fundamentales para cada etapa biológica.

En esta fase de plena actividad laboral y, frecuentemente, de maternidad, la salud reproductiva es el eje central. Aun así, los controles generales suelen quedar en segundo plano.

Con la llegada de la menopausia y los cambios hormonales, el riesgo cardiovascular comienza a aumentar, convirtiéndose en un factor crítico de vigilancia.

Chequeos clave: mamografía anual o bianual, perfil lipídico (colesterol), glucemia y evaluación cardiovascular completa. Se suman la densitometría para evaluar la salud ósea y la colonoscopía según antecedentes.

clave: mamografía anual o bianual, perfil lipídico (colesterol), glucemia y evaluación cardiovascular completa. Se suman la densitometría para evaluar la ósea y la colonoscopía según antecedentes. Lo que más se posterga: los controles del corazón y la colonoscopía, fundamentales para la detección temprana de patologías graves.

Mayores de 65 años: calidad de vida y autonomía

En esta etapa, el objetivo médico se desplaza hacia el mantenimiento de la autonomía y la detección de enfermedades crónicas que puedan afectar el día a día

Chequeos clave: control clínico integral y ginecológico, evaluación cognitiva, densitometría ósea y control estricto de la medicación.

clave: control clínico integral y ginecológico, evaluación cognitiva, densitometría ósea y control estricto de la medicación. Prevención activa: la vacunación (antigripal y contra el neumococo) es esencial para evitar complicaciones respiratorias graves.

Lo que más se posterga: el seguimiento de enfermedades crónicas y los controles integrales que evalúan la salud de forma global.

Detectar enfermedades mejor la calidad de vida

Es importante promover una mirada integral de la salud y saber que la salud femenina requiere un abordaje dinámico que se adapte a las necesidades cambiantes de la mujer. La prevención permite una vida más plena. Desde la medicina, nuestro rol es brindar las herramientas para que cada mujer pueda ser protagonista de su propio bienestar.

* Dra. Liliana Rolón, Gerente Médica de vittal.