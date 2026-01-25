Ruta 7: camiones y autos adelantan con doble línea amarilla en medio de un intenso tránsito

La maniobra, prohibida por la señalización, se repite pese al alto riesgo y al movimiento constante de vehículos.

Una vez más, lectores de MDZ enviaron imágenes que reflejan una situación tan conocida como preocupante en la Ruta Nacional 7: vehículos realizando adelantamientos en sectores con doble línea amarilla, incluso con alto flujo de tránsito y en plena tarde del sábado, uno de los momentos de mayor circulación hacia y desde Chile.

El video muestra tanto autos particulares como Camiones ejecutando maniobras prohibidas, en tramos donde la visibilidad es limitada y la ruta concentra gran parte del movimiento turístico y comercial de la alta montaña. La escena no es aislada: se trata de una práctica reiterada que vuelve a encender las alarmas por la seguridad vial en el principal corredor internacional de Mendoza.

El registro fue tomado durante la tarde del sábado, en un contexto de alto flujo vehicular, lo que agrava aún más el peligro. Sin embargo, lejos de reducir la velocidad o respetar la señalización, algunos conductores optan por adelantamientos indebidos, obligando a maniobras bruscas, frenadas repentinas y situaciones límite que pueden derivar en accidentes graves.

La doble línea amarilla, vale recordar, prohíbe expresamente el sobrepaso, justamente porque se trata de sectores con riesgo elevado, ya sea por curvas, pendientes o falta de visibilidad.