Rosario inauguró su remodelado Aeropuerto Internacional: en 2026 se incorporarán vuelos a siete países

El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario fue oficialmente inaugurado tras una profunda remodelación encarada íntegramente con fondos provinciales, luego de que el gobierno nacional diera de baja la licitación prevista. Se trata de una terminal de gestión provincial, no concesionada, que apunta a convertirse en un nodo estratégico para pasajeros, cargas y exportaciones en el interior del país.

Durante el acto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el valor simbólico y productivo de la obra. “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien”, afirmó.

Así quedó el Aeropuerto Internacional tras la reforma Aeropuerto De Rosario El Gobernador enfatizó el financiamiento transparente de la obra Pullaro también puso el foco en la transparencia en la ejecución de la obra pública y remarcó que el proyecto se concretó en tiempo y forma. “Este aeropuerto es el símbolo de que juntos podemos salir adelante. Hoy podemos mostrarle a Rosario, a la Provincia y a la Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia. Cuando no se roba, la plata alcanza”, subrayó.

aeropuerto de rosario Gobierno de Santa Fe Rosario: posicionamiento de impacto en el interior del país Con la remodelación, Rosario busca posicionarse como el principal aeropuerto del interior argentino, tanto en vuelos de pasajeros como en logística y comercio exterior. Desde mayo ya se autorizaron exportaciones directas desde Santa Fe sin necesidad de pasar por Buenos Aires, y para 2026 se proyecta contar con vuelos a siete países y más de 50 conexiones semanales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, celebró el impacto estratégico de la obra y remarcó la decisión política que la hizo posible. “Hoy estamos haciendo historia en la Provincia de Santa Fe. De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega”, expresó.