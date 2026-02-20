Rodrigo Vagoneta: "Aprendí a hacer reír porque mi madre tenía depresión y me gustaba hacerla reír"

Rodrigo Vagoneta , humorista que supo brillar en tiempos de alta competencia en la televisión argentina, recibió a MDZ en el Teatro San Martín de Mar del Plata , donde por tercer año consecutivo protagoniza “Chistes Ya”, obra nominada a los Premios Estrellas de Mar.

En esta charla profunda, el actor y humorista celebra 20 temporadas en la ciudad y abre su corazón sobre los momentos más difíciles de su vida, como la pérdida de su madre a los ocho años, su lucha contra el alcoholismo, y cómo logró alcanzar el éxito profesional y personal. Además, habla de su futuro en televisión, la inspiración de sus hijos y el origen de su vocación por el humor.

Este verano, Rodrigo celebra dos décadas haciendo reír en Mar del Plata. Su espectáculo combina clásicos del humor con innovaciones como la fotonovela interactiva, donde el público decide la historia con la luz de sus teléfonos.

“Ayer me pidió una foto una señora en la rambla y me dijo que era un sueño para ella. Y le respondí: ‘El sueño es mío, señora’”, recuerda, reflejando su cercanía y humor.

Durante la función, Rodrigo se sorprende con la diversidad de su público: “Durante una función contamos personas de 18 provincias distintas. Es increíble ver cómo el humor puede unir y alegrar a tanta gente”.

Cada espectáculo es único y pensado para que todos participen y se diviertan: “La gente participa, vota, elige qué le pasa al personaje. Es como ser animadores de fiesta en el teatro. Se van contentos y parte de la historia”.

Pese a los desafíos físicos, Rodrigo mantiene su show: “Venía con una hernia de disco y traje un plan B para la fotonovela. Pero al final, Dios me acompañó y pude hacerlo como quería. La gente lo disfruta y eso me da energía”.

El humor como refugio y motor de vida

Rodrigo comparte el origen de su vocación: “Aprendí a hacer reír porque mi madre tenía problemas de depresión y me gustaba hacerla reír. Yo así aprendí a hacer reír”.

Además, recuerda la influencia de su padre, director de teatro, quien tuvo que dejar su pasión por el teatro para cuidar de sus hijos tras la muerte de su madre: “Mi padre tuvo que ser padre y madre a la vez, dejando su gran amor que era el teatro. Eso me enseñó el valor de la familia y del sacrificio, y cómo eso me formó como persona y artista”.

Superación personal: la lucha contra el alcohol

Rodrigo abre su corazón sobre su etapa más difícil: “Hace diez años que estoy limpio. Tocar fondo me hizo darme cuenta de lo que realmente importa: la familia, el amor y el trabajo que haces con corazón. Si no me hubiera detenido, no habría podido cumplir mis sueños ni ser el padre que soy hoy”.

Éxito, fracaso y filosofía de vida de Rodrigo Vagoneta

El humorista reflexiona sobre qué significa fracasar: “El fracaso es no animarse a hacer algo que podría darte satisfacción. Todo lo demás es aprendizaje. Lo importante es trabajar con el corazón y ser auténtico”.

Cada función, cada risa, le recuerda por qué eligió este camino:“Estoy cumpliendo sueños. Cada función es una fiesta, cada risa, un recordatorio de que vale la pena seguir haciendo lo que amamos”.

Familia y motivación diaria

Rodrigo celebra la alegría de sus hijos, quienes lo acompañan al teatro y son parte de su inspiración: “Ver a mis hijos reírse en el teatro y disfrutar lo que hago me da una felicidad que no se compara con nada”.

Planes y futuro en televisión

Más allá del teatro, Rodrigo explora nuevos formatos televisivos. Este año participará en el programa de Beto Casella, en América: “Quiero mostrar lo que es una persona que, a pesar del éxito y el cariño del público, sigue siendo de barrio. Amo a Beto y me encantaría acompañarlo en su programa”.

Esta nota captura la historia de vida, el talento y la humanidad de Rodrigo Vagoneta, desde su infancia marcada por la pérdida y la adversidad, hasta su consagración como humorista y su búsqueda constante de hacer reír y generar felicidad, tanto en el escenario como en su vida personal.