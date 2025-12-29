Riesgo extremo de incendios forestales en el país: qué provincias se verían afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que hay riesgo “extremo” por incendios forestales en varias regiones del país debido a las elevadas temperaturas, la sequía y otras condiciones climáticas adversas.

El alarmante pronóstico generó la activación de medidas de prevención por parte de organismos nacionales, que buscan evitar la propagación de focos ígneos durante los próximos días.

Según el informe difundido este lunes 29 de diciembre, diez provincias presentan un nivel de riesgo máximo por potenciales incendios : Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) advirtió que la combinación de calor extremo y escasez de precipitaciones genera un escenario de alta vulnerabilidad en zonas rurales, boscosas y áreas protegidas.

A principios de diciembre, el Gobierno Nacional anunció nuevas disposiciones preventivas frente a este panorama. Entre las principales medidas, se resolvió prohibir el uso de fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. Esta restricción estará vigente desde diciembre de este año hasta el 30 de abril de 2026.

La decisión responde a las proyecciones climáticas para la temporada estival, que indican una continuidad de condiciones secas y calurosas en amplias zonas del país. Los parques mencionados se encuentran en áreas especialmente sensibles, por lo que las autoridades buscaron anticipar escenarios de emergencia con una regulación estricta.

En tanto, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se informó que se reforzarán los controles en estos espacios naturales y que se aplicarán los procedimientos contravencionales previstos ante cualquier infracción. Si se acredita responsabilidad en la generación de un foco de incendio, los responsables podrán enfrentar la sanción máxima establecida por la normativa vigente.