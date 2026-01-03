Presenta:

Sociedad

|

reyes magos

Reyes Magos solidarios: jugueterías llevarán regalos a hospitales bonaerenses

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsa una campaña por Reyes Magos para llevar regalos a niñas y niños a hospitales bonaerenses.

MDZ Sociedad

Con motivo de la celebración de Reyes Magos, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) puso en marcha una amplia campaña solidaria que se desarrollará del 2 al 6 de enero en hospitales bonaerenses.

Con motivo de la celebración de Reyes Magos, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) puso en marcha una amplia campaña solidaria que se desarrollará del 2 al 6 de enero en hospitales bonaerenses.

Con motivo de la celebración de Reyes Magos, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ( CAIJ) puso en marcha una amplia campaña solidaria que se desarrollará del 2 al 6 de enero en hospitales pediátricos, jugueterías barriales y barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La iniciativa busca acercar juguetes argentinos, momentos de ilusión y espacios de encuentro a niñas y niños que se encuentran internados o atraviesan situaciones complejas de salud, al tiempo que resalta la importancia del juego como herramienta de desarrollo, contención y bienestar emocional en la infancia.

Te Podría Interesar

El cronograma contempla visitas de los Reyes Magos a distintos puntos del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires, con actividades abiertas al público y recorridas por jugueterías tradicionales. La agenda comenzó en localidades como Banfield y Lomas de Zamora, y se extenderá a diversos barrios porteños.

Solidaridad en la celebración de Reyes Magos

Uno de los momentos centrales será la visita al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, prevista para el sábado 3 de enero por la mañana, donde se entregarán juguetes donados por fabricantes nacionales. La actividad contará con la participación de payasos, voluntarios y miembros de la Comisión Día del Niño, que acompañarán a los pequeños pacientes y a sus familias.

La caravana solidaria también recorrerá zonas comerciales de la ciudad, pasará por Casa Cuna, el Hospital del Quemado y concluirá con actividades recreativas en espacios emblemáticos como una calesita barrial. El cierre será el martes 6 de enero con una visita a la Fundación Natalí Dafne Flexer, que acompaña a niños y niñas en tratamientos oncológicos.

Archivado en

Notas Relacionadas