Reyes Magos solidarios: jugueterías llevarán regalos a hospitales bonaerenses

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsa una campaña por Reyes Magos para llevar regalos a niñas y niños a hospitales bonaerenses.

Con motivo de la celebración de Reyes Magos, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ( CAIJ) puso en marcha una amplia campaña solidaria que se desarrollará del 2 al 6 de enero en hospitales pediátricos, jugueterías barriales y barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La iniciativa busca acercar juguetes argentinos, momentos de ilusión y espacios de encuentro a niñas y niños que se encuentran internados o atraviesan situaciones complejas de salud, al tiempo que resalta la importancia del juego como herramienta de desarrollo, contención y bienestar emocional en la infancia.

El cronograma contempla visitas de los Reyes Magos a distintos puntos del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires, con actividades abiertas al público y recorridas por jugueterías tradicionales. La agenda comenzó en localidades como Banfield y Lomas de Zamora, y se extenderá a diversos barrios porteños.

Solidaridad en la celebración de Reyes Magos Uno de los momentos centrales será la visita al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, prevista para el sábado 3 de enero por la mañana, donde se entregarán juguetes donados por fabricantes nacionales. La actividad contará con la participación de payasos, voluntarios y miembros de la Comisión Día del Niño, que acompañarán a los pequeños pacientes y a sus familias.