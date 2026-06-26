Rescates a contrarreloj y ciudades devastadas: los testimonios que describen cómo está Venezuela

Más de 24 horas después de los dos terremotos que sacudieron Venezuela , el periodista y economista Douglas Becerra describió en la 105.5 FM MDZ Radio un panorama de profunda conmoción, con edificios colapsados, miles de personas afectadas y tareas de rescate que recién comienzan a organizarse en las zonas más castigadas.

“Yo vivo en el suroeste de Caracas. Si bien Caracas fue afectada por el terremoto y la situación es delicada en ciertas partes de la capital, el área central de la tragedia es el estado Vargas”, explicó Becerra.

Según detalló, en la capital venezolana “se cayeron cinco edificaciones, o sea, se desplomaron”, y describió la escena señalando que “la visión gráfica sería como si se aplastase algo”.

El periodista relató que la población continúa en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas. “Los polideportivos, los parques están sirviendo como centro de atención o de recepción de personas, tan es así que mucha gente está durmiendo en los parques por temor a las réplicas”, indicó.

Becerra afirmó que el mayor nivel de destrucción se registra en el estado Vargas , hoy conocido como el estado de La Guaira, ubicado a pocos kilómetros de Caracas y donde se encuentra el principal aeropuerto internacional del país.

“En el estado Vargas, que es un estado que queda cerca de la capital, a 30 minutos aproximadamente de la capital, el desastre sí es total. Ahí sí te tengo que decir: el desastre total”, sostuvo.

Y agregó: “De Caraballeda a Naiguatá la destrucción es total, es total, se han caído más de 60 edificios”.

Para describir el escenario, volvió a recurrir a una imagen contundente: “La visión gráfica que uno puede tener es como si aplastara una caja. Literalmente queda un macizo de concreto y cabilla”.

El entrevistado también señaló que la tragedia tiene un impacto personal para él. “La familia tiene un apartamento ahí, que si bien no está en pie, pero presenta daño. Y en la urbanización donde está ese apartamento se cayeron tres edificaciones”, contó.

Respecto de las tareas de emergencia, indicó que “desde que empezó la tragedia se están haciendo labores de rescate”, aunque consideró que “este día formalmente es que ya empiezan las grandes labores de rescate”.

“Están llegando grupos extranjeros, están llegando perros especializados en rescate y ya de alguna manera el Estado empieza a funcionar como una estructura organizativa”, explicó.

Además, reveló que entre las víctimas potenciales hay personas de su entorno cercano. “Tengo amigos desaparecidos, amigos y amigas desaparecidas. Imagínate, hubo una en La Guaira y la vivienda de ella sí se desplomó. Y es una amiga personal”, expresó.

Daños, servicios interrumpidos y una crisis que se profundiza

Becerra consideró que la verdadera dimensión del desastre recién comienza a conocerse. “Hoy es que se empieza a evaluar realmente la magnitud de la tragedia. Se sabe que obviamente es grave, es grande, pero hoy, más de 24 horas después, es que uno empieza ya a evaluar exactamente el nivel de daño”, señaló.

También informó que las condiciones básicas siguen comprometidas en las áreas más afectadas. “Por lo menos el estado Vargas está obviamente sin luz” y “no hay electricidad ni agua potable”, afirmó.

Consultado sobre la situación general del país tras la catástrofe, el economista sostuvo que Venezuela ya atravesaba un escenario complejo antes de los terremotos.

“Venezuela atraviesa una situación muy compleja. A mi criterio somos un Estado fallido”, manifestó. En esa línea, agregó que el país está “condenado a lo que se denomina un estado estacionario” y a “permanecer en una trampa de la pobreza”.

Finalmente, consideró que la crisis generada por los terremotos obligará a una evaluación más profunda de la situación nacional. “Siento que la sociedad empieza a evaluar todos los daños que se han producido por esta situación política que hemos atravesado”, concluyó.