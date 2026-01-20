Rescataron a un joven que se había perdido en las cercanías del río Atuel en San Rafael

Personal de la Policía Turística logró encontrar al joven tras recorrer varios kilómetros en un terreno montañoso y de difícil acceso en San Rafael.

El rescate terminó sin heridos y con un amplio despliegue de asistencia tanto para el joven como para su familia, que aguardaba en el camping.

Un joven de 26 años fue rescatado este domingo por la tarde luego de haberse extraviado en una zona de montaña de San Rafael. El operativo se activó tras un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que permitió ubicar la zona donde se encontraba y coordinar la búsqueda.

El hecho ocurrió en cercanías de la Ruta Provincial 173, a la altura del kilómetro 23, en la zona del camping Río Azul. A partir de la geolocalización de la llamada, se desplegó personal de la Policía Turística zona Sur para iniciar el rastrillaje en el área.

Camping Río Azul - San Rafael El operativo se activó tras una llamada al CEO y permitió un rápido despliegue policial en una zona muy concurrida por turistas y visitantes. tripadvisor Búsqueda en un terreno complejo Al llegar al lugar, los efectivos comenzaron el ascenso por un cañadón y debieron cruzar el río Atuel en balsa para acceder a la zona montañosa. La búsqueda se extendió por varios kilómetros, en un terreno difícil y con poca visibilidad hacia el atardecer.

Según se informó, el joven había intentado descender por sus propios medios, pero se desorientó y no logró regresar. Tras recorrer aproximadamente cinco kilómetros, cerca de las 21.05, los policías lograron dar con él.

Asistencia y contención rio atuel san rafael (6) La Policía Turística debió cruzar el Río Atuel para lograr el rescate. ALF PONCE MERCADO / ARCHIVO PERSONAL El hombre fue encontrado en buen estado general, aunque presentaba signos de deshidratación y hambre. En el lugar, el personal policial lo asistió de inmediato, brindándole agua, alimentos y abrigo.