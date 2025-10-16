Rescatan a guacamayos y un tucán víctimas del tráfico ilegal en un consultorio de Almagro.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental ( UFEMA ), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, encabezó un allanamiento en un inmueble del barrio porteño de Almagro donde funcionaba un consultorio veterinario y se mantenía en cautiverio a tres aves , dos guacamayos y un tucán, en condiciones irregulares, por un presunto tráfico ilegal .

Durante el operativo, autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 21, a cargo de la jueza Paula Virginia Núñez Gelvez, fueron rescatados un Guacamayo rojo (Ara chloroptera), un Guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna) y un Tucán Pico Verde juvenil (Ramphastos dicolorus).

Las aves presentaban plumaje opaco, deficiencias nutricionales y signos de estrés ambiental, según constató un veterinario interviniente. Se encontraban imposibilitadas de volar y solo podían desplazarse dando saltos dentro de las jaulas, alimentadas con una dieta inadecuada para su especie y edad.

La investigación se inició tras denuncias vecinales por ruidos y graznidos provenientes del domicilio ubicado en Humahuaca al 4300, lo que motivó tareas de campo y rastreos en redes sociales por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal.

El operativo fue realizado en conjunto con la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental del Gobierno porteño y personal especializado en delitos complejos.

Tráfico ilegal de fauna silvestre

Los ejemplares carecían de anillos identificatorios y documentación legal, lo que confirmó que provenían del tráfico ilegal de fauna silvestre. Según estimaciones de la UFEMA, las tres aves tendrían un valor aproximado de 900.000 pesos en el mercado negro.

Por orden de la fiscalía, todos los animales y sus jaulas fueron secuestrados y trasladados al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, donde serán sometidos a tratamientos de rehabilitación y control veterinario con el objetivo de garantizar su recuperación y bienestar.