Recolección de residuos y servicios: cómo será el esquema en Guaymallén durante las fiestas

La Municipalidad de Guaymallén dio a conocer cómo operarán los servicios municipales los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

El Municipio solicita a la comunidad respetar los horarios establecidos para colaborar con la limpieza y el orden durante las celebraciones.

La Municipalidad de Guaymallén informó el cronograma especial de funcionamiento de los servicios municipales con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El esquema contempla modificaciones para los días martes 24 y miércoles 31 de diciembre, así como para los feriados del miércoles 25 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026.

En lo que respecta a la recolección de residuos domiciliarios, los días 24 y 31 de diciembre el servicio se prestará con modalidad de día feriado. Esto implica que habrá cobertura para los vecinos y vecinas del departamento en los horarios habituales correspondientes a jornadas no laborables.

Por su parte, los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá recolección regular de residuos. No obstante, el Municipio aclaró que se dispondrá de refuerzos en sectores puntuales y sensibles, como hospitales y centros de salud, para garantizar condiciones adecuadas de higiene.