Recolección de residuos y servicios: cómo será el esquema en Guaymallén durante las fiestas
La Municipalidad de Guaymallén dio a conocer cómo operarán los servicios municipales los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.
La Municipalidad de Guaymallén informó el cronograma especial de funcionamiento de los servicios municipales con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El esquema contempla modificaciones para los días martes 24 y miércoles 31 de diciembre, así como para los feriados del miércoles 25 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026.
En lo que respecta a la recolección de residuos domiciliarios, los días 24 y 31 de diciembre el servicio se prestará con modalidad de día feriado. Esto implica que habrá cobertura para los vecinos y vecinas del departamento en los horarios habituales correspondientes a jornadas no laborables.
Por su parte, los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá recolección regular de residuos. No obstante, el Municipio aclaró que se dispondrá de refuerzos en sectores puntuales y sensibles, como hospitales y centros de salud, para garantizar condiciones adecuadas de higiene.
Higiene urbana y guardias especiales en Guaymallén
En relación con las tareas de higiene urbana, durante los cuatro días mencionados se mantendrá una guardia mínima operativa hasta las 22 horas. A partir de ese horario, quedará activa una guardia pasiva, preparada para intervenir ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante las celebraciones.