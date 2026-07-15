Rechazaron el ingreso de un barra brava argentino a Estados Unidos que viajó para ver la semifinal contra Inglaterra

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que el hincha tenía derecho de admisión vigente y fue detectado en Atlanta gracias al intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que un barra brava argentino fue rechazado al intentar ingresar a Estados Unidos para presenciar el Mundial 2026, luego de ser identificado a través del programa Tribuna Segura. Según explicó la funcionaria en su cuenta de X, el operativo fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades argentinas y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Cómo fue detectado Monteoliva señaló que, antes del inicio de la Copa del Mundo, el Gobierno argentino puso a disposición de las autoridades estadounidenses una base de datos con más de 33.000 personas registradas en Tribuna Segura.

De acuerdo con la ministra, esa información permitió identificar al hincha en Atlanta, donde las autoridades estadounidenses comprobaron que tenía un derecho de admisión vigente, por lo que resolvieron impedir su ingreso al país.

"Antes del Mundial pusimos a disposición del Gobierno de Estados Unidos un listado de más de 33.000 personas registradas en Tribuna Segura. Gracias a ese intercambio de información y al trabajo conjunto entre la Argentina y los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detectó en Atlanta a un barra brava argentino con derecho de admisión vigente, rechazó su ingreso a los Estados Unidos y esta noche viaja de regreso a la Argentina", escribió la ministra.