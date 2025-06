¿Quién es el hombre que recorre Mendoza con su mochila musical a todo volumen?

Nacido y criado en Mendoza , Argentino vive desde hace 10 años en Buenos Aires , donde también es un personaje conocido en algunas zonas. En la capital, se moviliza en bicicleta con su música en la espalda. “En Mendoza, casi no me hacen malos comentarios. Allá es distinto. En Buenos Aires la gente es más gruñona”, comparó.

“Muchos bailan, me filman y me aplauden”, contó en exclusiva para MDZ. Y aunque su presencia suele provocar sonrisas, no todos reaccionan bien: “Algunos se sienten invadidos, hasta me agreden”, lamentó.