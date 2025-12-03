Quedó habilitado el tránsito hacia el monumento del Cristo Redentor

El acceso cordillerano que conduce al reconocido monumento del Cristo Redentor volvió a estar disponible para vehículos y turistas tras los trabajos de despeje realizados por Vialidad.

El acceso cordillerano que conduce al reconocido monumento del Cristo Redentor volvió a estar disponible para vehículos y turistas. Tras semanas de trabajo en alta montaña, con maquinaria destinada a despejar hielo y nieve, Vialidad confirmó la reapertura del circuito que inicia en Las Cuevas. La medida permite nuevamente recorrer el camino que une a visitantes con uno de los destinos más característicos de la cordillera.

El trayecto, de poco más de ocho kilómetros, es de suelo natural y finaliza en la cima del cerro donde décadas atrás funcionó el antiguo paso internacional Uspallata. Se trata de un ascenso exigente, muy frecuentado en verano, que vuelve a convertirse en atractivo para quienes llegan a Mendoza. La habilitación se realizará únicamente durante horario diurno, debido a las condiciones propias de la montaña.

La imagen del Cristo Redentor, inaugurada el 13 de marzo de 1904 ante miles de asistentes, es uno de los emblemas de paz entre Argentina y Chile. Desde entonces atrae a turistas de todo el mundo que buscan conocer el punto más simbólico del paso cordillerano. Con la temporada estival en marcha, se espera un flujo significativo de visitantes.

cristo redentor 2 El ascenso se encuentra a casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar, lo que vuelve imposible su tránsito durante gran parte del año. Las nevadas que cubren la ruta desde otoño hasta primavera suelen formar grandes capas de hielo que impiden el avance de vehículos. Solo cuando el deshielo avanza, los operarios vuelven al camino para reacondicionarlo.

El trabajo de Vialidad incluyó no solo el despeje de hielo, sino también la nivelación y recuperación del terreno. En varios sectores se debieron retirar acarreos y mejorar el estado de la calzada, ya afectada por el constante escurrimiento de agua producto del deshielo. La intervención también contempló la protección de zonas donde el curso de agua atraviesa la vía.