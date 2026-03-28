Qué zonas siguen afectadas por el corte de agua

Aguas Mendocinas emitió un parte para detallar el estado del suministro de agua tras el megacorte producido este sábado.

La empresa Aguas Mendocinas realizó este sábado 28 de marzo un corte de agua programado en distintos puntos del Gran Mendoza, debido a la ejecución de trabajos técnicos clave en la red de distribución. Según explicó la empresa, las tareas formaron parte de una etapa final de obras en la zona de La Puntilla, consideradas estratégicas para mejorar el abastecimiento.

En ese marco, desde Aguas Mendocinas emitieron un reporte a las 20 para dar cuenta de la situación en cada una de las zonas afectadas al corte. Si bien en muchos lugares el servicio ya se normalizó, hay otros tantos que todavía se encuentran afectadas.

¿Qué zonas continúan sin suministro de agua y cuándo se normaliza la situación? Según detalló Aguas Mendocinas, todavía se encuentran afectadas las siguientes zonas:

Luján de Cuyo: Sol y Sierra, Urbano Las Sierras y Chacras de Coria

Godoy Cruz: zona oeste

Ciudad: La Favorita y Quinta Sección

Las Heras: zona oeste De acuerdo al reporte de la empresa, la recuperación total del servicio se dará durante el transcurso de esta noche, ya que esto depende "de bombeos". Sin embargo, ante este escenario, solicitan a la población "continuar realizando un uso responsable y solidario del agua potable,a fin de preservar las reservas disponibles y contribuir a una pronta recuperación del servicio".

Las tareas realizadas Según detalló Aysam, el operativo comenzó a las 5 de la mañana y se finalizó cerca de las 9.30. Las labores estuvieron a cargo de personal especializado de Operaciones e Inspección, en conjunto con una firma contratista, y apuntan a completar intervenciones en la cámara de macro regulación.