Qué zonas siguen afectadas por el corte de agua
Aguas Mendocinas emitió un parte para detallar el estado del suministro de agua tras el megacorte producido este sábado.
La empresa Aguas Mendocinas realizó este sábado 28 de marzo un corte de agua programado en distintos puntos del Gran Mendoza, debido a la ejecución de trabajos técnicos clave en la red de distribución. Según explicó la empresa, las tareas formaron parte de una etapa final de obras en la zona de La Puntilla, consideradas estratégicas para mejorar el abastecimiento.
En ese marco, desde Aguas Mendocinas emitieron un reporte a las 20 para dar cuenta de la situación en cada una de las zonas afectadas al corte. Si bien en muchos lugares el servicio ya se normalizó, hay otros tantos que todavía se encuentran afectadas.
¿Qué zonas continúan sin suministro de agua y cuándo se normaliza la situación?
Según detalló Aguas Mendocinas, todavía se encuentran afectadas las siguientes zonas:
- Luján de Cuyo: Sol y Sierra, Urbano Las Sierras y Chacras de Coria
- Godoy Cruz: zona oeste
- Ciudad: La Favorita y Quinta Sección
- Las Heras: zona oeste
De acuerdo al reporte de la empresa, la recuperación total del servicio se dará durante el transcurso de esta noche, ya que esto depende "de bombeos". Sin embargo, ante este escenario, solicitan a la población "continuar realizando un uso responsable y solidario del agua potable,a fin de preservar las reservas disponibles y contribuir a una pronta recuperación del servicio".
Las tareas realizadas
Según detalló Aysam, el operativo comenzó a las 5 de la mañana y se finalizó cerca de las 9.30. Las labores estuvieron a cargo de personal especializado de Operaciones e Inspección, en conjunto con una firma contratista, y apuntan a completar intervenciones en la cámara de macro regulación.
Entre los trabajos previstos se incluyó la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 milímetros en la cámara seca Benegas, así como la colocación de dos compuertas en una cámara hexagonal de derivación del acueducto diámetro nominal 1.100 mm. Estas mejoras buscan optimizar el control del caudal y la distribución del agua en distintos sectores del sistema.
La iniciativa se enmarca en un proyecto de gran escala impulsado por Aguas Mendocinas, que contempla una inversión superior a los 5 millones de dólares. El objetivo es elevar la eficiencia operativa y garantizar un servicio más estable para una población que supera los 800 mil usuarios en el Gran Mendoza.