¿Qué tienen en común una venta online, una hamburguesa y un medicamento?

Cada vez que una caja de cartón de la plataforma líder de venta online llega a un domicilio, que una hamburguesa simple, doble o triple se sirve envuelta en su característico papel con los arcos dorados o que un medicamento sale de la farmacia con su envase altamente reconocible amarillo, violeta o blanco, hay un mismo material detrás: la fibra de celulosa.

Invisible para el consumidor, la industria del papel atraviesa una de las mayores transformaciones de su historia. Durante décadas estuvo asociada casi exclusivamente a la impresión y la escritura; la revolución digital cambió esa ecuación para siempre, pero en lugar de desaparecer, el sector encontró un nuevo escenario: el auge del comercio electrónico, los cambios en los hábitos de consumo y la presión regulatoria y social por reducir el plástico. Los números globales confirman la magnitud del fenómeno. Según The Insight Partners (abril 2026), el mercado de materiales de embalaje de papel biodegradable pasará de USD 209.100 millones en 2025 a USD 452.440 millones proyectados para 2034, con un crecimiento anual compuesto del 8,95%. Europa lidera la transición —con el 39,8% de participación en el mercado de embalajes de papel sostenibles en 2025, según Data Bridge Market Research—, impulsada por regulaciones que restringen los plásticos de un solo uso, mientras que Asia-Pacífico proyecta la mayor tasa de crecimiento, del 10,94% anual hasta 2033. En América Latina el avance regulatorio también se acelera, con Chile a la cabeza en legislación sobre envases y responsabilidad extendida del productor.

La industria del papel atraviesa una de las mayores transformaciones de su historia. Archivo. Del papel para imprimir al material clave para el packaging En la Argentina, cuando se hablaba de papel, se pensaba en impresión. Ese paradigma cambió para siempre. Hoy el papel es el material de la economía circular, el protagonista silencioso detrás de cada caja de e-commerce, cada vaso de café, cada bolsa de retail que reemplaza al plástico. El mundo está migrando hacia materiales renovables y la industria de la celulosa y el papel está en el centro de esa transformación, no como un sector que sobrevivió a la digitalización, sino como uno que encontró en ella su mayor oportunidad de crecimiento. El desafío técnico no es menor: lograr que el papel cumpla las funciones que históricamente aportaba el plástico. Desde los laboratorios de Innovación y Desarrollo de la compañía se trabaja en propiedades como barreras contra humedad y grasas, resistencia mecánica y termosellabilidad, mediante la incorporación de aditivos, la alineación compacta de fibras para reducir la permeabilidad y tratamientos con polímeros biodegradables y almidones. El mayor salto en este campo no está en producir más papel, sino en convertirlo en una plataforma funcional capaz de reemplazar estructuras de mayor complejidad.

Cuando se hablaba de papel, se pensaba en impresión Esa innovación ya se traduce en productos concretos que el consumidor argentino tiene en sus manos sin saberlo: Greenpack, presente en envases de snacks, panificados y fast food; Bluecup y Bluecup BIO, en vasos de bebidas con menor dependencia de recubrimientos plásticos; Loop®, en sorbetes de papel; y Greenbag, en bolsas de retail de mayor resistencia. La línea se completa con desarrollos en microcorrugado y papeles kraft blancos para packaging industrial y comercial. La sustentabilidad, además, está integrada al modelo de negocio: Suzano opera con recursos 100% renovables, planta aproximadamente 1,2 millones de árboles de eucalipto por día y destina cerca del 40% de sus bosques a preservación ambiental. En 2025, Suzano Argentina cerró el año con aproximadamente 42 mil toneladas de papel comercializadas, creciendo por encima del promedio del mercado.

La innovación que busca reemplazar al plástico Históricamente el foco estaba casi exclusivamente en el costo, pero hoy empieza a aparecer una mirada más integral: costo, sustentabilidad e imagen de marca. La próxima vez que llegue un paquete a casa, que se sirva un café para llevar o que una compra salga de la farmacia, conviene mirar dos veces: detrás de ese gesto cotidiano hay una industria que dejó de ser sinónimo de papel impreso para convertirse en el material del futuro.