Haciendo Camino celebra 20 años de trabajo con una noche solidaria por la infancia

La organización realizará su XVII Encuentro Anual para recaudar fondos y continuar acompañando a más de 2.000 familias del Norte argentino.

Todo lo recaudado durante el encuentro será destinado a los programas de Haciendo Camino.

Haciendo Camino realizará el 9 de septiembre su XVII Cena Anual bajo el lema “20 años caminando juntos”, con más de 800 invitados. La jornada contará con un discurso de su fundadora y directora, Catalina Hornos, y un show especial de Abel Pintos. Más de 20 empresas acompañarán la iniciativa.

Una noche para celebrar dos décadas de compromiso Desde 2006, la organización desarrolló un modelo de trabajo basado en evidencia y acompañó a más de 25.000 niños, niñas y familias en Santiago del Estero, Chaco y Salta. Actualmente cuenta con 15 Centros de Desarrollo Infantil y fortalecimiento familiar, donde desarrolla programas destinados a niños, embarazadas, familias y personas que buscan capacitarse en oficios.

Haciendo Camino realizará el 9 de septiembre su XVII Cena Anual bajo el lema “20 años caminando juntos” HC. Recaudar fondos para seguir acompañando a las familias Todo lo recaudado durante el encuentro será destinado a los programas de Haciendo Camino, que actualmente acompañan a más de 2.000 familias por mes. La organización trabaja para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a romper el círculo de la pobreza y la desnutrición infantil.