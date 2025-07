Qué tan fácil es conseguir un arma en Mendoza: la realidad sobre la supuesta flexibilización

Para convertirse en Legítimo Usuario de un arma (CLU) , los requisitos fundamentales no cambiaron. Se exige un psicofísico, antecedentes penales impecables (cualquier antecedente, incluso menor, lo impide), acreditación de un medio lícito de vida y demostración de idoneidad en el manejo del arma. Chesi enfatiza que profesionales registrados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) deben realizar todos los estudios psicofísicos y psicológicos. "Si no tienes el certificado de antecedentes penales, no puedes ser legítimo usuario", sentencia Navarro.

Sobre la demanda de armas, Chesi descartó la idea de un aumento repentino en la búsqueda para defensa: "Siempre hubo gente que compra armas tanto para coleccionarlas, para cazar, para defensa o para tiro deportivo". El flujo de interesados se mantiene constante. No obstante, en "El Tiroles", observaron un incremento en la cantidad de mujeres que se acercan con la intención de adquirir un arma para defensa personal. Estiman una proporción de cinco hombres por cada mujer en este rubro.

el tiroles armas escopetas armamento 4.JPG Walter Moreno/MDZ

La edad y la capacitación familiar

Aunque la legislación argentina permite el acceso a armas de tiro deportivo a partir de los 18 años, los requisitos estrictos de ANMAC actúan como un filtro. Navarro señala que, para un joven, la adquisición requiere bonos de sueldo o, por manutención paterna, estar estudiando en la facultad. Chesi refuerza que es "muy difícil que un menor de edad acceda, porque si bien se bajó la edad, el mismo trámite hace que sea muy poco probable que accedan a un arma legítima, porque no cuentan con ingresos y necesitan autorización de los padres, quienes actúan como filtro y frenan esas intenciones", resaltando que la responsabilidad familiar suele prevalecer.

Un cambio positivo, según Navarro, es que ahora "viene el papá, la mamá y los hijos" a capacitarse , fomentando una mayor responsabilidad al asegurar que todos en el hogar conozcan el manejo y las implicaciones de tener un arma.

Un aspecto que destaca, es la disciplina que entrega el tiro deportivo es la temprana edad a la que muchos jóvenes comienzan su formación. Destacó la existencia de la "escuela olímpica" del club, que entrena a chicos "de 11 a 18 años" en tiro con aire, carabina y pistola, fomentando una práctica responsable desde temprana edad.

el tiroles armas escopetas armamento revolver 2.JPG Walter Moreno/MDZ

Capacitación continua: pilar de la tenencia legal

La idoneidad en el manejo del arma es un requisito indispensable y crucial para la seguridad. Tanto en "El Tiroles" como el Tiro Federal Mendoza enfatizan la educación y capacitación. Federico Chesi detalla que su armería asesora y gestiona los trámites, además de brindar recomendaciones exhaustivas sobre el arma adecuada.

Un punto fundamental es la educación sobre el modo de uso, las medidas de seguridad y el marco legal de la legítima defensa (Artículos 34 y 35 del Código Penal). "Explicamos todo para que la persona después, cuando salga a la calle, no se encuentre con la sorpresa de que la frenaron con el arma cargada, que no se puede, que deben transportar las descargadas", afirma Chesi. Navarro es categórico: "Esto, lo mejor que pueden hacer es aprender, capacitarse y no usarla nunca, usarla acá en el tiro", subrayando que la práctica constante es vital.

el tiroles armas escopetas armamento 7.JPG Walter Moreno/MDZ

Si bien la idoneidad inicial es un requisito clave para obtener el CLU, Federico Chesi subraya la importancia de la práctica constante: "Es como el auto, como lo manejas. Mientras más lo uses, más idóneo vas a ser en el manejo". Esta continuidad en el entrenamiento asegura que el usuario mantenga sus habilidades y reaccione correctamente en una situación real , si bien el objetivo principal es "aprender, capacitarse y no usarla nunca", como insiste Adrián Navarro.

El Tiro Federal ofrece una escuela olímpica para jóvenes y cursos para adultos. El curso Nivel 1, que habilita la idoneidad de tiro, consta de cuatro clases de una hora, con un costo de 80 mil pesos, a lo que se suman aproximadamente 33 mil pesos en municiones y proyectiles. Para quienes buscan formación en defensa personal, existe un curso de tiro defensivo con un costo de 150 mil pesos, netamente enfocado en situaciones de seguridad domiciliaria y en evitar el "exceso de la legítima defensa".

Restricciones y lugares de práctica

En cuanto a las armas permitidas, Federico Chesi aclara que, una vez que se obtiene el carnet de legítimo usuario, una persona puede adquirir "desde los calibres mayores hasta los menores". La única categoría de armas estrictamente prohibida en Argentina son las automáticas. Además, la capacitación que se exige es específica para el tipo de arma que el usuario planea utilizar, reconociendo que no todas se manejan de igual forma (revólveres con tambor, pistolas con corredera, escopetas, tienen usos y manipulaciones distintas).

La práctica del tiro está estrictamente limitada a lugares autorizados. Adrián Navarro señala que en el Gran Mendoza, los usuarios legítimos pueden practicar en el Tiro Federal, así como en un club privado en Luján y otro en San Martín. Enfatiza que "no se puede efectuar disparos con armas de fuego en ningún lugar que no sea autorizado", desalentando la práctica en campos o zonas no habilitadas donde se puede correr algún riesgo.

el tiroles armas escopetas armamento balas.JPG Walter Moreno/MDZ

Costos y el verdadero foco del control

Adquirir un arma de fuego legalmente implica una inversión considerable. El trámite para ser legítimo usuario (con validez de 5 años) y la tenencia rondan los 100 mil pesos. Una pistola de defensa, como una .380, puede costar aproximadamente 480 mil pesos, y 50 municiones valen alrededor de 58 mil pesos.

Chesi es rotundo al desmentir cualquier idea de flexibilización: "No, no, no es nada fácil porque faltan esos requisitos". Casos como personas sin monotributo en el campo o con causas penales pendientes (incluso por accidentes de tránsito) no pueden acceder a un arma legalmente. Navarro, por su parte, reitera que el control debe enfocarse en las armas ilegales y los delincuentes, ya que el sistema controla y registra completamente a los legítimos usuarios.

El permiso de legítimo usuario habilita para la mayoría de los calibres, y la capacitación es específica para el arma a utilizar. La conclusión, unánime entre los expertos, es clara: "Tener el arma implica también una responsabilidad muy importante".