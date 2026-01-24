Qué se espera del tiempo y las tormentas este domingo en Mendoza

La fuerte tormenta que se desató el viernes por la noche y la madrugada de sábado dio inicio a toda una jornada de inestabilidad que promete extenderse durante la jornada de este domingo , a raíz del pronóstico meteorológico que han difundido distintos servicios a nivel nacional y provincial.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta naranja por posibles tormentas en absolutamente todos los departamentos de la provincia, a excepción de la zona de alta montaña donde el alerta es amarilla . Hay temor en el sur teniendo en cuenta que en el límite de General Alvear (departamento muy afectado en las últimas horas) con La Pampa continúan las alertas naranja, también en esa provincia vecina.

El SMN espera para este domingo un cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas para la tarde y noche (probabilidad de entre 40% y 70%). Una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 30°C. Vientos moderados hasta la tarde y ráfagas de más de 50 kilómetros por hora en la noche.

La Dirección de Contingencias Climáticas aguarda lo mismo: cielo parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa. Además, advirtieron que las condiciones inestables podrán generar tormentas con granizo. En precordillera aguardan precipitaciones. La mínima esperada es de 22°C y la máxima de 35°C.

Por último, desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica, señalaron que el pronóstico para este domingo indica nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de temperatura. Esperan una máxima de 29°C y una mínima de 19°C. En alta montaña también aguardan precipitaciones y nevadas aisladas.

image

Pronóstico extendido

Para el lunes, desde Contingencias Climáticas aguardan un cielo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Además, vientos moderados del sector sur. La máxima de 32°C y la mínima de 23°C.

El martes subirá la temperatura con nubosidad variable y vientos leves del noreste. También aguardan tormentas aisladas. La máxima esperable es de 35°C y la mínima de 20°C.

El miércoles estará exactamente igual que el martes pero con vientos desde el este. Las tormentas continuarían. La mínima será de 21°C y la máxima de 35°C.

Finalmente, el jueves estará también caluroso con nubosidad variable, vientos leves del este y tormentas o lluvias. La máxima será menor, de 31°C, mientras que la mínima de 22°C.