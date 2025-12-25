Qué pasó con la brecha salarial por género durante 2025

La situación del empleo en la Argentina está atravesando escenarios diversos, según el sector que se analiza. Esta situación repercute en los niveles de ingreso. El Índex del Mercado Laboral de Bumeran mostró que, en noviembre, la remuneración pretendida promedio en Argentina alcanzó los 1.798.322 pesos por mes , con un aumento de 0,11% respecto a octubre

De esta manera, se ubica 2,39 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%. En comparación con el mes anterior, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 1,43%, mientras que el de las mujeres descendió un 3,34%.

Pero el comportamiento en materia salarial no es igual si se analiza la tendencia respecto al género .

En el segmento junior se registra una brecha de 3,20% con salarios promedio de 1.311.900 y 1.271.209 pesos por mes para hombres y mujeres, respectivamente.

En los niveles semi senior y senior es de 11,43% con remuneraciones de 1.880.319 y 1.687.515 pesos por mes. En los puestos de supervisor o jefe llega a un 14,80% con sueldos de 2.709.550 y 2.360.169 pesos por mes.

Las mujeres representan solo el 28,86% de las postulaciones para cargos de jefe o supervisor.

El 47,60% del total de las postulaciones provienen de mujeres; mientras que el 52,40%, de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority, la proporción de postulaciones femeninas disminuye.

En los puestos junior, la distribución de postulaciones es de un 48,86% para las mujeres frente a un 51,14% para los hombres. En niveles semi senior y senior, el 49,62% de las postulaciones son mujeres y el 50,38% hombres. En los puestos de jefe o supervisor las postulaciones femeninas disminuyen significativamente: el 28,86% de las postulaciones son de mujeres, en contraste con el 71,14% que son hombres.

La Inteligencia Artificial como motor de equidad en sectores clave

En este contexto, la inteligencia artificial se posiciona como una herramienta clave para promover la equidad de género.

Hay sectores dominados por los hombres, como en la minería, donde las nuevas tecnologías está mejorando la situación laboral en cuanto a género.

Su aplicación en tareas de automatización, monitoreo y seguridad permite reducir brechas físicas, mejorar las condiciones de trabajo y generando un aprendizaje automático apuntando a una minería de mayor precisión de los procesos.

Además, el uso de datos y analítica avanzada contribuye a una cultura corporativa equilibrada impulsando la creación de espacios más seguros e inclusivos y fomenta el liderazgo femenino mediante la toma de decisiones basada en datos, mayor sostenibilidad y proyectos de minería verde, entre otros.

“La inclusión femenina en la minería es una estrategia de innovación. Incorporar la inteligencia artificial y promover el liderazgo de las mujeres permite avanzar hacia una industria más precisa, segura y sostenible. La tecnología puede automatizar procesos, pero el cambio real sucede cuando las mujeres participan activamente en las decisiones que definen el futuro del sector”, aseguró Pilar Bruzzo, directora de Transformaciones de RRHH y Gestión del Cambio de Accenture.

El retorno a la presencialidad y las preferencias de modalidad

En cambio, hay otras cuestiones que juegan en contra. Según el estudio 100% Presencialidad, de Bumeran, la app especializada de empleo de Latinoamérica, el 77% de los especialistas en Recursos Humanos afirma el regreso a la presencialidad 100% en el mundo laboral.

Al analizar por género se identificó que, el 46% de las mujeres menciona que prefiere la modalidad híbrida; el 31% presencial; y el 23% remota. El 43% de los hombres dice que su esquema ideal de trabajo es el híbrido; el 42% menciona la modalidad presencial; y el 15% remoto. Por el contrario, el 56% de otras identidades prefiere la modalidad presencial; el 28% híbrida; y el 16% remoto.