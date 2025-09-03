Que no te roben en Palermo: la guía definitiva para pedir café de especialidad

Latte , Macchiato y Flat White son algunos de los nombres que leemos en las cartas de las cafeterías porteñas , cuando queremos buscar las opciones de café que ofrecen. Lo cierto es que, pese a lo llamativo que puede resultar ver estos títulos, muchas personas aseguran que solo desean tomar un café con leche clásico, sin tanto nombre “raro”.

Por ello, a continuación, te presentamos la guía definitiva para entender a qué se refieren las cafeterías con esas denominaciones y cómo pedir el café con leche argentino al que estamos acostumbrados.

Los cafés históricos de la Ciudad siguen siendo elegidos pese al boom de los cafés de especialidad.

En los últimos años, una idea provocó el inicio de una tendencia que se sigue manteniendo tanto en los barrios más turísticos de la Ciudad de Buenos Aires , como es el caso de Palermo, por ejemplo, como así en otras ciudades del país.

Los nuevos cafés que llegaban para instalarse, como aquellos que querían renovarse, comenzaron a proponer una carta escrita, principalmente, en italiano. Es así que las opciones de cafés se leían en ese idioma romance. Desde entonces, los nombres de “espresso”, “latte”, “capuccino”, “macchiato”, “mocha”, “flat white” y “affogato” destacaban en las cartas, confundiendo a los argentinos que solo buscaban un cafecito como los de antes.

En ese contexto, en las últimas horas se hizo viral un posteo en el que se revela a qué tipo de café hace referencia cada uno de esos nombres. Es más, desde la cuenta de X de “Tendencias en Argentina” expresaron que la palabra “café” fue tendencia “porque para ir a Palermo tenés que aprenderte de memoria esto para no quedar como un alienígena”.

Uno por uno, los significados de los nombres de los cafés de especialidad

Todos los tipos de café de especialidad En X, se hizo viral la imagen en la que se diferencian los tipos de café de especialidad que actualmente están en tendencia en cualquier cafetería de Palermo. X @porqueTTarg

Entre los cafés que se pueden ver en la imagen, destacan los siguientes:

El Espresso es el café que lleva 30 ml de café expreso simple.

es el café que lleva 30 ml de café expreso simple. El Ristretto es muy similar, pero con menos líquido: son 15 ml. El Americano, en cambio, cuenta con la misma medida de café (30 ml) que de agua.

es muy similar, pero con menos líquido: son 15 ml. El Americano, en cambio, cuenta con la misma medida de café (30 ml) que de agua. El famoso Latte es una variante del café con leche argentino. Contiene 30 ml de café, 20 ml de leche y el resto es espuma.

es una variante del café con leche argentino. Contiene 30 ml de café, 20 ml de leche y el resto es espuma. El Flat white sí es nuestro típico café con leche, con un poquito más de leche que de café.

sí es nuestro típico café con leche, con un poquito más de leche que de café. El Capuccino , por otro lado, cuenta con 30 ml de café, 10 ml de leche y el resto de espuma.

, por otro lado, cuenta con 30 ml de café, 10 ml de leche y el resto de espuma. El café Macchiato cuenta con 40 ml de café y el resto de espuma.

cuenta con 40 ml de café y el resto de espuma. El mocha consiste en 30 ml de café, 10 ml de chocolate, 10 ml de leche y un poco de espuma.

consiste en 30 ml de café, 10 ml de chocolate, 10 ml de leche y un poco de espuma. Por último el “correto” cuenta con casi 90 ml de café y un poco de licor.

Tras ver la publicación que tuvo casi 20 mil “me gustas”, muchos de los usuarios se mostraron negativos ante la imposición de los nombres italianos en las cafeterías. “Café. Café doble. Cortado. Café con leche. Lágrima. Capuchino. Listo. Hasta ahí llegué”, expresó Paula Fur en X.

"Dame un café con leche. No me lo das o me decís nombres raros, me paro y me voy”, dijo por su parte Marcelo. Goti, en cambio, prefirió explicar: “El flat white es el doble expreso y menos leche”.