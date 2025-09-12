Qué marcas internacionales se preparan para llegar a los shoppings de Mendoza

Los shoppings de Mendoza más conocidos se preparan para albergar nuevas marcas internacionales en sus locales. Estos centros comerciales están renovando su grilla de negocios y esperan tener un nuevo panorama de cara a fin de este año. Los rubros son variados.

Tanto el Mendoza Shopping de Guaymallén como Palmares Open Mall tienen en vista la llegada de firmas extranjeras muy pronto con propuestas que serán muy atractivas para los clientes más fieles de estos dos centros comerciales reconocidos en la provincia.

Algunas marcas ya confirmaron su desembarco y otras están cerca de concretarse.

Una muy conocida que se confirmó en las últimas semanas es la mega tienda Indian que tiene posibilidades de desembarcar en Palmares próximamente. Actualmente, es considerada la H&M uruguaya y llegará para competir con precios mucho más baratos que los que se encuentran en Mendoza.

A su vez, está en construcción una tienda de Samsonite, una marca especializada en venta de equipajes con mucha trayectoria. También allí están en obra con un local de Carter's, una marca internacional para niños.

Decathlon Fachada - render Decathlon es una de las marcas internacionales que puede llegar a los shoppings de Mendoza. Decathlon

Por su parte, en el Mendoza shopping abrirá una tienda de Under Armour en las próximas semanas y esperan que Decathlon abra una de sus sucursales en el mismo recinto comercial.

Todavía no hay novedades sobre una posible vuelta de Falabella, que tras su salida hace algunos años sigue causando nostalgia en quienes alguna vez compraron allí. Una firma que podría llegar es Yagmour.

Una cadena de comidas también prepara su desembarco en los centros comerciales y es una hamburguesería que estará cerca de los cines. Mientras que la pizzería porteña Kentucky tiene planeada su llegada a los paseos comerciales mendocinos pronto con una nueva sucursal en el interior.