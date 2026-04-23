Qué es y cómo se previene la fiebre de Chikungunya

Con 348 casos de Chikungunya confirmados y probables, Nación intensifica acciones en el NOA para frenar al mosquito Aedes aegypti.

La fiebre de Chikungunya puso en alerta al sistema sanitario argentino. Ante la detección de un brote activo en la región del Noroeste Argentino (NOA), el Ministerio de Salud de la Nación ha reforzado el acompañamiento técnico y operativo en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

El objetivo es fortalecer las acciones de bloqueo, mejorar el diagnóstico oportuno y, fundamentalmente, reducir las poblaciones del mosquito Aedes aegypti, el principal vector que también transmite dengue y zika. Según los datos oficiales correspondientes a la semana epidemiológica 11, el total de casos confirmados y probables ya asciende a 348. La enfermedad, causada por el virus chikungunya, se manifiesta de forma abrupta, los síntomas suelen aparecer entre 3 y 7 días después de la picadura. El cuadro inicia con una fiebre repentina, generalmente mayor a 39°, que dura menos de una semana. Pero lo más característico y preocupante es el dolor en las articulaciones, especialmente en manos, pies, muñecas y tobillos. Este dolor puede ser tan intenso que resulta incapacitante para el paciente.

dengue La enfermedad, causada por el virus chikungunya, se manifiesta de forma abrupta. Archivo.

El total de casos asciende a 348 Además de la fiebre y las artralgias, pueden aparecer dolores musculares, cefaleas, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas, si bien la fase aguda es breve, los dolores articulares pueden persistir durante meses, afectando severamente la calidad de vida. Es fundamental evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos (Aines) como el ibuprofeno o la aspirina hasta que se descarte un cuadro de dengue, debido al riesgo de complicaciones hemorrágicas. Asimismo, destaca que se debe buscar atención médica inmediata ante signos de alarma como vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrado, hipotensión o alteración de la conciencia.Uno de los puntos de mayor cuidado es la transmisión vertical, es decir, de una persona gestante al bebé. Contraer el virus durante el primer o segundo trimestre de gestación conlleva riesgos de malformaciones congénitas, recomiendo evitar viajar a zonas con circulación activa del virus si se está cursando un embarazo.

Medidas de prevención La fumigación es solo una parte de la estrategia. La medida más efectiva sigue siendo la eliminación de criaderos. El mosquito Aedes aegypti solo necesita una mínima cantidad de agua estancada y sombra para reproducirse.