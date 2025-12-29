Qué es la caninoterapia, la terapia asistida que transforma la vida en los geriátricos porteños

La caninoterapia se consolida como una herramienta clave en residencias geriátricas, con beneficios que mejoran la calidad de vida de las personas mayores.

La presencia de perros entrenados en residencias geriátricas ya no es una rareza. La caninoterapia avanza con fuerza en el ámbito gerontológico y suma adeptos entre profesionales de la salud, familias y gestores públicos. Golden retriever y labradores, especialmente preparados para este tipo de intervenciones, se integran a rutinas terapéuticas que buscan algo tan simple y profundo como mejorar el bienestar integral de los adultos mayores.

Un impulso desde las políticas públicas En la Ciudad de Buenos Aires, esta práctica tomó forma institucional a partir de la creación del Programa de Intervenciones Asistidas con Animales, impulsado en 2022 por el Ministerio de Salud porteño. La iniciativa incorporó equipos interdisciplinarios y perros de terapia en centros de la red pública, con resultados que rápidamente llamaron la atención.

caninoterapia en tratamientos gerontológicos, perros, terapia, abuelos, adultos mayores GCBA Se trata de intervenciones asistidas con animales para adultos mayores. Este tipo de tratamiento terapéutico se apoya en evidencia científica que muestra cómo el contacto con perros favorece la liberación de oxitocina, reduce el estrés y estimula la participación social. En el día a día, esto se traduce en gestos simples pero poderosos: sonrisas, charlas espontáneas, recuerdos que vuelven y una mayor predisposición a compartir con otros.

Cómo es el entrenamiento de los perros para la caninoterapia De acuerdo con lo comunicado del gobierno porteño, el proyecto fue acercado por el Sindicato de Trabajadores Caninos, que junto a organizaciones especializadas se encarga del entrenamiento de los animales. Cada perro es preparado para cumplir un rol específico: algunos trabajan la memoria y la estimulación cognitiva, otros facilitan el movimiento y la motricidad fina, y otros funcionan como puentes emocionales para quienes se muestran más retraídos. Todo se realiza bajo protocolos estrictos de cuidado y seguridad.

caninoterapia en tratamientos gerontológicos, perros, terapia, abuelos, adultos mayores Caninoterapia en tratamientos gerontológicos. GCBA “Con algunos se trabaja temas cognitivos y recuerdos, con otros se facilita la generación de vínculos y con otros -por ejemplo- se puede trabajar la motricidad fina. Antes de ingresar con las mascotas a un hogar, estos animales son adiestrados para evitar eventuales problemas de conducta que puedan afectar la salud, la seguridad y el bienestar de los adultos mayores”, explicó Matías Tomsich, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos.