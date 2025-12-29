Qué es la caninoterapia, la terapia asistida que transforma la vida en los geriátricos porteños
La caninoterapia se consolida como una herramienta clave en residencias geriátricas, con beneficios que mejoran la calidad de vida de las personas mayores.
La presencia de perros entrenados en residencias geriátricas ya no es una rareza. La caninoterapia avanza con fuerza en el ámbito gerontológico y suma adeptos entre profesionales de la salud, familias y gestores públicos. Golden retriever y labradores, especialmente preparados para este tipo de intervenciones, se integran a rutinas terapéuticas que buscan algo tan simple y profundo como mejorar el bienestar integral de los adultos mayores.
Un impulso desde las políticas públicas
En la Ciudad de Buenos Aires, esta práctica tomó forma institucional a partir de la creación del Programa de Intervenciones Asistidas con Animales, impulsado en 2022 por el Ministerio de Salud porteño. La iniciativa incorporó equipos interdisciplinarios y perros de terapia en centros de la red pública, con resultados que rápidamente llamaron la atención.
Te Podría Interesar
Se trata de intervenciones asistidas con animales para adultos mayores. Este tipo de tratamiento terapéutico se apoya en evidencia científica que muestra cómo el contacto con perros favorece la liberación de oxitocina, reduce el estrés y estimula la participación social. En el día a día, esto se traduce en gestos simples pero poderosos: sonrisas, charlas espontáneas, recuerdos que vuelven y una mayor predisposición a compartir con otros.
Cómo es el entrenamiento de los perros para la caninoterapia
De acuerdo con lo comunicado del gobierno porteño, el proyecto fue acercado por el Sindicato de Trabajadores Caninos, que junto a organizaciones especializadas se encarga del entrenamiento de los animales. Cada perro es preparado para cumplir un rol específico: algunos trabajan la memoria y la estimulación cognitiva, otros facilitan el movimiento y la motricidad fina, y otros funcionan como puentes emocionales para quienes se muestran más retraídos. Todo se realiza bajo protocolos estrictos de cuidado y seguridad.
“Con algunos se trabaja temas cognitivos y recuerdos, con otros se facilita la generación de vínculos y con otros -por ejemplo- se puede trabajar la motricidad fina. Antes de ingresar con las mascotas a un hogar, estos animales son adiestrados para evitar eventuales problemas de conducta que puedan afectar la salud, la seguridad y el bienestar de los adultos mayores”, explicó Matías Tomsich, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos.
Cómo es el clima en el geriátrico con la caninoterapia
Uno de los espacios pioneros en la implementación fue el Edificio Manantial. Allí, la llegada de los perros genera un cambio inmediato en el ambiente. Personas que suelen permanecer aisladas se acercan, participan y se emocionan. Los animales actúan como verdaderos facilitadores del vínculo, reduciendo la sensación de soledad y fortaleciendo el sentido de comunidad dentro de la residencia.
“Cuando ingresan a la residencia, el clima cambia y de inmediato aparecen sonrisas, miradas atentas, manos que se extienden para acariciar, conversaciones espontáneas y recuerdos que se activan; personas que habitualmente se muestran retraídas se acercan, participan y se emocionan”, expresó Natalia Godoy, directora institucional del Edificio Manantial.
La sanción de la Ley 6.645/23 en la ciudad marcó un paso clave al habilitar formalmente el vínculo entre personas mayores y animales domésticos en estos espacios. La normativa reconoce la importancia del lazo humano-animal y abre el camino para que más provincias se sumen a esta experiencia en los próximos años. En un contexto de envejecimiento poblacional, la caninoterapia aparece como una respuesta sensible, efectiva y profundamente humana.