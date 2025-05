Qué es el graupel, el fenómeno que puede caer en varias provincias

El frío no da tregua. Desde el martes, una masa de aire polar comenzó a cubrir gran parte del país, y con ella llegó una posibilidad poco frecuente para Buenos Aires: la aparición de graupel . Se trata de un fenómeno meteorológico, que se da cuando hay una combinación muy precisa de frío y humedad. Algunos lo conocen como “granizo blando”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire helado desde el océano Atlántico generó nubes con chaparrones en el este de la provincia. Y en algunos sectores, también puede caer graupel. No es algo que se vea todos los inviernos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires es bastante raro. Pero en jornadas como estas, en pleno avance de la ola polar , todo es posible.

El graupel se forma a partir de pequeñas gotas de agua que, al encontrarse con temperaturas bajo cero dentro de las nubes, se adhieren a cristales de hielo. El resultado es una especie de bolita blanca, blanda y frágil. A diferencia del granizo común, no es dura. Y tampoco tiene la estructura de copo que tiene la nieve. Son como perlas de escarcha que caen del cielo de forma irregular.

Aunque no causa daños ni representa ningún riesgo, el graupel llama la atención por lo inusual.

Tiene hasta cinco milímetros de diámetro y suele deshacerse fácilmente al tocar el suelo. No genera daños ni ruido fuerte. Por eso muchas veces pasa desapercibido o se lo confunde con otra cosa. Pero no es lo mismo. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial lo diferencia claramente del granizo pequeño, aunque en la práctica, mucha gente use los términos de forma indistinta.