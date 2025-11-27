Puerto Madero: un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer y generó un amplio operativo de rescate

Un hombre se arrojó al Dique 3 desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero durante la mañana de este jueves.

La tranquilidad de la mañana en Puerto Madero se vio interrumpida este jueves cuando un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer hacia el Dique 3, lo que activó un inmediato operativo de rescate en la zona.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió a las 6.03, hora en que dos testigos dieron aviso a las autoridades tras ver al hombre saltar al agua luego de dejar su ropa en el puente. Minutos después, comenzaron a llegar al lugar unidades de Bomberos de la Ciudad, personal de la Policía, equipo de Prefectura y equipos del SAME.

Así es el intenso operativo de búsqueda y rescate puerto madero Según se conoce, el canal de Puerto madero tiene una profundidad de 10 metros aproximadamente, teniendo en cuenta la circulación de las embarcaciones. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre su estado de salud ni sobre los motivos que lo llevaron a arrojarse.

Pese al amplio operativo de búsqueda, el Puente de la Mujer no fue cortado. Ante la información la circulación del mismo se da con normalidad.