Pruebas Aprender: abrupta caída en los resultados en las escuelas privadas en matemática

En Matemática , los resultados son alarmantes en todo el sistema educativo secundario, de todas formas la brecha se convierte en abismo en la comparación entre la gestión privada y estatal. Mientras que el 41.8% de los chicos de escuelas privadas no llega a los conocimientos básicos, este número aumenta significativamente en los establecimientos estatales: 59,50%.

Casi 20 puntos más que se traducen en miles de alumnos de secundaria que no saben lo básico de Matemática . Este dato se complementa con la inexistencia de estudiantes que tienen un nivel avanzado de la disciplina.

La distancia entre escuelas en las que se paga cuota o no se repite cuando se analizan los estudiantes con niveles básicos y satisfactorios de Matemática: 58,2% en establecimientos privados y 40,5% en escuelas estatales.

Estrepitosa caída de las escuelas privadas en Matemática

El deterioro de la educación secundaria se nota en la comparativa de los números de la última década de las Pruebas Aprender y del Operativo Nacional de Evaluación (2013) teniendo en cuenta los conocimientos satisfactorios y avanzados de las disciplinas alcanzados por los alumnos. Los datos son diferentes en Lengua y Matemática.

En Lengua, los alumnos de escuelas privadas y públicas fueron mejorando el rendimiento desde 2013 hasta 2019. A partir de ese año, la caída de los aprendizajes ronda los 10 puntos porcentuales y en los dos ámbitos de gestión las cifras de 2022 y 2024 marcaron mínimos históricos.

En Matemática, la caída de los conocimientos fue más marcada que en Lengua y en las escuelas privadas el deterioro fue abrupto. Si se tiene en cuenta el periodo entre 2019 y 2024, los alumnos de las públicas con conocimientos satisfactorios y avanzados cayeron 16.1 puntos, mientras que en los colegios privados este número fue de 25,7. Es decir, que en 2019, 4 de cada 10 chicos de escuelas privadas entendían Matemática y ahora solo 2 de 10.

La mirada de los directivos

Aunque por el momento, no está el detalle de las Pruebas Aprender colegio por colegio, dos directivos de importantes escuelas privadas de Mendoza dieron su opinión sobre la caída de los conocimientos de Matemática en los establecimientos que cobran cuota.

Por un lado, el gerente del colegio ICEI, Lisandro Thomas aseguró que la caída del nivel de conocimiento de Matemática es similar en las escuelas privadas y estatales. Además destacó que los estudiantes de los colegios privados obtuvieron mejores resultados que los de gestión estatal.

Por su parte, el rector del colegio San Luis Gonzaga, Julio Navarro, hizo foco en la necesidad de reconocer la tarea de los docentes. "Los resultados no son unicausales, son la consecuencia de una constaleción de factores entre los que se destaca la situación de los docentes. El desprestigio de la profesión docente ha crecido tanto en los últimos años que se ha transformado en una silenciosa catástrofe social", dijo.

"En países como Finlandia, Singapur, el Reino Unido o Canadá, los docentes reciben un pago digno y además tienen reconocimiento social. Pero no hay que irse tan lejos, en Chile o en Uruguay con sus luces y sombras, se sostienen políticas de Estado para que el prestigio y el bienestar docente crezca y se haga efectivo. Sabemos que los docentes en las aulas son quienes más impactan en los aprendizajes de nuestros chicos. En Argentina el fuerte y sostenido recorte al presupuesto educativo va de la mano de sueldos bajos y desprestigio social que afecta a nuestras aulas", agregó.

Además, la coordinadora del área de Matemática del colegio San Luis Gonzaga, Marita Amat, remarcó el impacto de la pandemia y el aislamiento social en el aprendizaje de los alumnos. “Los chicos que rindieron las Pruebas Aprender en 2024 fueron los que cursaron 1º y 2º en 2020 y 2021. Esto se nota significativamente en los saberes”, comentó la docente.

“En 2020, no se dictó números racionales y es uno de los saberes más importantes para el secundario. En 2021, al trabajar por burbujas tampoco se pudo avanzar significativamente. Luego, de 3º a 5º como la Matemática es más específica, los temas no se desarrollan y por lo tanto los chicos no los adquirieron”, cerró.

Qué son las Pruebas Aprender

Las Pruebas Aprender son evaluaciones estandarizadas que dan la posibilidad de contar con evidencia acerca del grado de dominio de los estudiantes respecto de un conjunto de contenidos y capacidades. En Argentina, se aplican a escala nacional todos los años.

El dispositivo permite obtener información acerca de los aprendizajes de los estudiantes en áreas prioritarias de la educación primaria y secundaria. Incluye la aplicación de cuestionarios complementarios que registran aspectos relevantes de contexto y también las percepciones de los estudiantes, docentes y directivos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el nivel secundario, se realizó con carácter censal en 5º/6º año, en las áreas de Lengua y Matemática, en el mes de octubre de 2024.

escuela alumnos aula secundaria (1).jpg Las Pruebas Aprender se tomaron a alumnos de 5º y 6º de la secundaria. DGE

En Lengua, se evalúan ciertas capacidades como: información literal, información inferencial, macroestructura textual, género discursivo, trama textual, paratextos, idea central, especificidad del texto literario, vocabulario, recursos enunciativos y elementos de cohesión.

En cuanto a Matemática, se examinan tres capacidades cognitivas específicas: comunicación en Matemática, reconocimiento de conceptos y resolución de situaciones en contexto intra y extramatemático. Y contenidos como: geometría, medida, números, estadística, probabilidad, funciones, ecuaciones e inecuaciones.

El plan del Gobierno para mejorar en Matemática

Desde la Dirección General de Escuelas ya habían detectado las falencias en Matemática, por eso diseñaron un plan que ya se está implementando y que consta de 6 puntos principales: