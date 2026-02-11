Protesta policial en Santa Fe: segundo día de tensión por la negociación de salarios dignos

La protesta policial en Santa Fe continúa este miércoles, con epicentro en la ciudad de Rosario, en reclamo de mejoras salariales.

La provincia de Santa Fe atraviesa una nueva jornada de tensión por la continuidad de la protesta policial, que ya cumple su segundo día consecutivo. Desde las primeras horas de este miércoles, efectivos y familiares se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Rosario para reclamar salarios dignos y mejores condiciones laborales.

Madrugada de negociación: cuáles son las novedades Pasadas las 7 de la mañana, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, dialogó con la prensa y buscó llevar calma al conflicto al confirmar que no habrá más pases a disponibilidad, una de las medidas que había generado mayor malestar dentro de la fuerza. “No se van a tomar nuevas sanciones disciplinarias”, señaló el funcionario, en un intento por descomprimir la situación.

El conflicto se agravó en las últimas horas luego de que el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, endureciera su postura al advertir sobre supuestas maniobras políticas detrás de las protestas. En ese marco, el martes se anunció el pase a disponibilidad de 20 efectivos policiales, acusados de incumplir con sus funciones durante las medidas de fuerza.

Además, la Fiscalía de Rosario confirmó la apertura de causas penales por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que elevó aún más la tensión entre el Ejecutivo provincial y sectores de la fuerza de seguridad.