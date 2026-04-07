Proponen usar inteligencia artificial en las aulas para detectar señales de autismo

La inteligencia artificial (IA) se ha integrado, en mayor o menor medida, a la vida diaria de la población. Si bien su uso genera cuestionamientos en determinados casos, en otros se consolida como una herramienta de gran utilidad y apoyo.

En el mes de Concientización sobre el Autismo , proponen usar inteligencia artificial para detectar problemas de aprendizaje en alumnos. El proyecto de ley, presentado por la senadora justicialista Adriana Cano , impulsa la detección temprana en las escuelas de trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje, con participación docente, herramientas tecnológicas y un rol activo de las familias.

En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre autismo . En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo , que tiene lugar cada 2 de abril, distintas ONGs y asociaciones de padres firmaron un documento solicitando la incorporación progresiva de indicadores básicos sobre autismo y neurodivergencia.

Según datos de una encuesta realizada por la consultora "Opina Argentina", uno de cada 31 niños recibe un diagnóstico de autismo ; mientras que 7 de cada 10 encuestados conocen a alguien con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En países con estadísticas oficiales, como es el caso de Estados Unidos, las cifras han aumentado 400% en dos décadas: de un niño cada 150 en el año 2000, pasaron a uno de cada 31 en la medición más reciente.

AUTISMO 2 En Argentina, si bien no hay cifras oficiales se estima que uno de cada 31 niños recibe un diagnóstico de autismo. Archivo MDZ

Más allá de los números, y a la espera de políticas públicas adecuadas, especialistas insisten en la importancia de la detección temprana. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien las características pueden detectarse en la primera infancia, a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde.

En esta línea, destacan que "las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia pueden mejorar las aptitudes sociales y para la comunicación, y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida tanto de las personas con autismo como de sus cuidadores".

Detección temprana en las aulas

La senadora justicialista Adriana Cano presentó un proyecto de ley que propone crear en Mendoza un sistema de detección temprana en escuelas para niños, niñas y adolescentes con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA).

La iniciativa apunta a identificar de manera precoz estas situaciones dentro del ámbito escolar, intervenir a tiempo y garantizar trayectorias educativas inclusivas.

El eje central del proyecto es un cambio de enfoque: llevar la detección al aula. En este esquema, la escuela se convierte en el primer espacio de identificación y el docente en un actor clave para observar señales tempranas, aplicar protocolos y activar los circuitos de intervención.

Como parte del proceso de detección, se propone incorporar de manera progresiva el uso de herramientas de inteligencia artificial, que permitirán analizar indicadores, mejorar la detección y acompañar el seguimiento de las trayectorias educativas, bajo supervisión profesional y resguardo de datos personales.

Cómo detectar problemas de aprendizaje con inteligencia artificial

Como parte de la metodología a implementar, se propone incluir inteligencia artificial a los diagnósticos semestrales que hacen los docentes.

"La IA sería aplicada al seguimiento cotidiano y en las alertas. Si hay alertas antes del cierre del diagnóstico de los docentes, habría que plasmarlo en el GEI para activar un seguimiento institucional", explicó a MDZ la senadora Adriana Cano.

Cano manifestó que en las próximas horas se reunirá con un grupo de programadores, que tienen un sistema pseudo-preparado: "A partir de aquellos signos de alerta que hoy están clínicamente determinados en lo que es TEA, hacer un pre-diagnóstico que después tiene que ser evaluado por un profesional de la salud".

"Deberá preverse la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial destinadas a optimizar los procesos de detección temprana de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), el análisis de indicadores presuntivos y el seguimiento de las trayectorias educativas, en el marco del Protocolo Provincial de Detección Escolar Temprana", dice parte del proyecto.

El rol docente

Ante la identificación de indicadores presuntivos que permitan la identificación inicial de posibles situaciones compatibles con TEA, el proyecto plantea que los docentes tendrán que cumplir el protocolo, dejando constancia en los dispositivos institucionales correspondientes e informando de manera inmediata a la familia.

Para esto, resulta indispensable la formación docente. "La capacitación frente a estas alertas y luego el acompañamiento de las trayectorias, son puntos a abordar", expresó Cano.

El proyecto no solo plantea programas de formación y capacitación docente continua, "en servicio y de carácter gratuito, orientados a la identificación, comprensión y abordaje pedagógico de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)", sino también incorporar de manera obligatoria contenidos específicos sobre DEA en los planes de estudio de la formación docente inicial.

docentes El proyecto contempla la formación docente. Archivo MDZ

Por su parte, esta propuesta se plantea como complemento del sistema de salud, pensando en ampliar la capacidad del Estado para detectar situaciones que muchas veces se manifiestan o profundizan durante la etapa escolar.

Además, se pone el foco en la participación activa de las familias, que deberán ser informadas desde el inicio y formar parte del proceso de evaluación e intervención.

"Estamos hablando de una área específica que haga el control del seguimiento y que pueda llegar a concluirse todo el tratamiento de esos niños para que no dejen la escuela o sus trayectorias escolares no sean débiles", afirmó Cano.

"Es un sistema integral para que ningún niño o niña quede fuera del sistema por falta de detección, pero sobre todo de acompañamiento mediante los tratamientos específicos. La inclusión no puede depender del azar ni del acceso individual: tiene que ser una política pública", concluyó.