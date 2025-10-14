Pronóstico en México: posibles lluvias intensas y descenso de temperatura este martes

El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes con lluvias fuertes, viento y variaciones en el clima de México , especialmente en el sur, el Golfo y el noroeste del país.

Canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, el sureste y la península de Yucatán, interactuarán con una circulación ciclónica en niveles altos y con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano. Estas condiciones generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones intensas en Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En el norte, un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical se aproximará al noroeste de México, provocando vientos de hasta 70 km/h, descenso de temperatura y lluvias dispersas en Baja California, donde el aire frío comenzará a desplazar la masa cálida de los últimos días.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional.

Además, la onda tropical número 37 se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, reforzando el pronóstico de lluvias en esas regiones y en Michoacán. Al final del día, el sistema continuará su movimiento hacia el oeste y dejará de influir en el clima de México, marcando una breve mejoría para mitad de semana.

lluvia pronostico tormenta lluvias 4 El pronóstico meteorológico advierte por tormentas, viento y cambios de clima en gran parte de México durante este martes. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Viento, oleaje y temperaturas

El viento alcanzará rachas de entre 55 y 70 km/h en Baja California, Coahuila y el Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura a lo largo del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas. En el golfo de California, se esperan vientos moderados y cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 °C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Oaxaca, mientras que las mínimas descenderán hasta 0 °C o menos en zonas serranas de Baja California y del centro del país, donde se prevén heladas ligeras al amanecer.

Temperaturas estimadas para este martes 14 de octubre

Ciudad de México: máxima 23 °C | mínima 13 °C | chubascos aislados.

Guadalajara (Jalisco): máxima 30 °C | mínima 17 °C | lluvias por la tarde.

Monterrey (Nuevo León): máxima 32 °C | mínima 21 °C | cielo nublado y viento.

La Paz (Baja California Sur): máxima 34 °C | mínima 25 °C | chubascos dispersos.

Hermosillo (Sonora): máxima 35 °C | mínima 23 °C | viento y ambiente cálido.

Chihuahua: máxima 33 °C | mínima 17 °C | lluvias y descenso de temperatura.

Tuxtla Gutiérrez (Chiapas): máxima 31 °C | mínima 22 °C | lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Mérida (Yucatán): máxima 33 °C | mínima 25 °C | lluvias con descargas eléctricas.

Cancún (Quintana Roo): máxima 32 °C | mínima 26 °C | tormentas dispersas.

La Conagua advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. También se recomienda precaución por vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Pacífico y mantenerse atento al pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.