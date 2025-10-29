Pronóstico en Mendoza: vuelven los días primaverales con sol
Después del frío del inicio de semana, el SMN anticipa un miércoles con ascenso de la temperatura, poca nubosidad y una máxima de 24°.
La primavera empieza a hacerse sentir nuevamente en Mendoza. Tras una seguidilla de mañanas frías y máximas muy bajas para esta época del año, este miércoles el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un notorio ascenso de la temperatura, con una máxima de 24° y una mínima de 6°.
El día se presentará con poca nubosidad, aunque podría estar parcialmente nublado por momentos. A primera hora se mantendrán heladas parciales, sobre todo en sectores rurales, pero hacia la tarde el ambiente será mucho más templado y agradable. En cordillera, se esperan nevadas, mientras que el sudoeste provincial podría tener algunas precipitaciones aisladas durante el día.
Te Podría Interesar
Qué dice el pronóstico para el resto de la semana
De a poco, la primavera vuelve a instalarse en Mendoza:
Jueves: nueva suba de la temperatura, con 27° de máxima y cielo mayormente despejado.
Viernes: se consolidará el calor, con 30° y tormentas aisladas hacia la noche. En cordillera podrían continuar las nevadas.
Así, octubre se despide con sol, calor y algunas lluvias ocasionales, tal como marca la época.