Pronóstico: este domingo hay más de 10 provincias en alerta por granizo y fuertes ráfagas de viento

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo estará marcado por una alerta meteorológica en distintas regiones del país. Mientras en el centro y noreste del país se registrarán fuertes tormentas, en el extremo sur rige una advertencia por vientos fuertes.

El pronóstico identificó las provincias en alerta por tormentas Las alertas por tormentas se dividen en dos niveles según el impacto esperado.

La alerta naranja afecta a Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Salta. En estas provincias se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados estimados se ubican entre 80 y 120 mm, con posibilidad de ser superados de forma puntual.

En tanto, la alerta amarilla alcanza a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Formosa y la provincia de Buenos Aires. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas superiores a los 70 km/h y lluvias intensas en períodos cortos. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 mm, con registros puntualmente superiores.

El pronóstico del SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en el centro y noreste del país. Alerta por vientos fuertes en Santa Cruz Además de las tormentas, el SMN emitió una alerta por vientos para Santa Cruz. Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.