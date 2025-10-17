Prevención Salud realizó una jornada en San Juan por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama , que se conmemora cada 19 de octubre , Prevención Salud llevó adelante una jornada de concientización en la ciudad de San Juan . El encuentro estuvo orientado a fortalecer la prevención y promover el acceso al control médico .

La jornada fue encabezada por el Dr. Lisandro Benítez Gil y la Dra. Romina Piva y reunió a vecinos, profesionales de la salud y referentes locales en una actividad orientada a

Durante la charla, los especialistas destacaron la importancia de las consultas periódicas con profesionales de la salud y la realización de estudios como la mamografía y la ecografía mamaria , herramientas clave para la detección temprana del cáncer de mama . También se abordaron aspectos emocionales del diagnóstico y la necesidad de acompañar a las personas desde una mirada integral, que contemple el bienestar físico y emocional .

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres en Argentina, pero su detección temprana aumenta significativamente las posibilidades de curación . Por eso, los especialistas de Prevención Salud insistieron en la importancia del control anual , especialmente a partir de los 40 años, y en la autoexploración mamaria como práctica complementaria .

“Prevenir implica conocerse, consultar ante cualquier cambio y mantener hábitos saludables. La prevención no es solo un acto médico, sino una forma de cuidar la vida todos los días”, destacaron durante la jornada.

“Tu mano derecha”, una red de contención emocional

La actividad se enmarcó en el lanzamiento del programa “Tu mano derecha”, una iniciativa de Prevención Salud que busca brindar apoyo y contención emocional a quienes atraviesan momentos de salud complejos, como el cáncer de mama.

El programa está integrado por un equipo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales, que acompaña de manera personalizada a los afiliados y sus familias durante internaciones o tratamientos prolongados.

Con esta acción, Prevención Salud reafirma su compromiso con una salud más humana y cercana, donde la prevención, la contención y el acompañamiento sean pilares fundamentales para construir bienestar en comunidad.

Dra Cardellino gerente médica de Prevención Salud, Dr Benítez Gil, Diego Lombardo Jefe de la prepaga en San Juan y Juan Lara Jefe UN Mendoza

Acerca de Prevención Salud

Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros, con más de 11 años de trayectoria en el cuidado de la salud de los argentinos. Su propuesta se centra en promover el bienestar integral de cada afiliado, poniendo el acento en los afectos, la prevención y la calidad de vida.

Con una cobertura nacional y una amplia variedad de planes médicos, la compañía busca adaptarse a las necesidades y posibilidades económicas de cada persona. Su misión es velar por la calidad de vida y la salud de sus afiliados, brindando un servicio de excelencia con profesionalismo, calidez humana y cercanía permanente.

Desde su visión, aspira a consolidarse como una de las empresas líderes del país en medicina prepaga, diferenciándose por su servicio de excelencia y compromiso con el bienestar de la comunidad.