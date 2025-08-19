Prestaciones en riesgo y una sociedad indiferente: el drama de las personas con discapacidad

Personas con discapacidad , familias y prestadores están en alerta tras el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad . En las últimas horas el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el veto del presidente al hacer lugar a un planteo de los padres de dos niños de 11 años que padecen "trastornos generalizados del desarrollo". Si bien desde el sector aseguran que esto sienta un precedente, el fallo abarca únicamente a los dos niños, por lo que la lucha continúa .

Martín tiene 14 años y actualmente está cursando el 2º año del secundario. Tiene autismo . Flavia Lombardi, su mamá, reconoce que dentro de los 11 años en los que vienen transitando la condición de su hijo, han atravesado diversos momentos, unos más complejos que otros. Sin embargo, define al 2025 como un año caótico. Abandono y temor son las dos palabras que utiliza para describir su presente.

"En estos años han habido demoras en los tratamientos, en los pagos. Pero el 2025 está siendo caótico. Somos socios de una prepaga y pagamos una cuota con un valor bastante elevado. El sistema de ellos es por reintegro, los terapeutas facturan, mandan esa factura y nosotros la cargamos en la aplicación. Esas facturas están en la app sin ser abonadas, poniendo en riesgo la prestación de nuestro hijo. Antes las demoras eran de 30 días, ahora pasaron a 70 u 80 días", contó la mujer.

Flavia asegura que el sistema está colapsado, con recortes en las terapias por falta de pago . Según explicó, los terapeutas no reciben un aumento desde diciembre de 2024 y brindó el ejemplo de una docente de apoyo, que hoy cobra 307.000 pesos por acompañar a un alumno todos los días a la escuela.

"Sentimos abandono y mucho miedo al futuro. Si al tener un hijo con discapacidad te deba miedo el futuro, ahora mucho más", expresó.

Cadena de suspensiones

Elisa Espina es una de las fundadoras de Marea Azul, autismo sin barrera, una organización sin fines de lucro que nació con la necesidad de generar espacios y oportunidades para todas las personas con autismo. Oportunidades que hoy están en jaque por un Estado ausente.

"El nomenclador está desde el año pasado sin aumentos. Ha quedado desfasado con lo que son los precios y los gastos que tenemos. Ante esta situación las familias tienen que poner plata de sus bolsillos para cubrir las prestaciones. La cobertura tiene que ser al 100%. Ya hay terapeutas que han suspendido las terapias. Es una cadena, el prestador suspende la terapia y la persona con discapacidad se queda sin la prestación", relató Elisa.

"La sociedad no nos escucha"

En medio de la lucha para evitar el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad, Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza, expresó que la sociedad no acompaña a las personas con discapacidad, a las que se les debe garantizar una vida digna.

"Estamos atravesando un retroceso en materia de discapacidad. No estamos accediendo a los tratamientos, a las terapias, al transporte. Nuestros derechos están siendo arrasados. Las decisiones que se toman en el Congreso y en la Legislatura impactan en nuestros cuerpos", afirmó Bascuñán, quien también habló de una "lucha constante" por acceder a los derechos.

Personas con discapacidad denuncian un Estado ausente.

En esta línea, manifestó que la sociedad argentino no escucha, ni acompaña los reclamos de las personas con discapacidad.

"En Argentina la discapacidad no se trabaja, se atiende. Son dos cosas diferentes. La sociedad no escucha a las personas con discapacidad, no lo ha hecho nunca. Si no, no hubiésemos llegado hasta esta situación", agregó.

Movilizaciones en Mendoza

En consonancia con los reclamos que se darán en diferentes puntos del país en defensa de la ley sancionada en el Congreso, familias y organizaciones se reunirán este martes a las 19 horas en San Martín y Garibaldi, en donde realizarán una vigilia con velas e irán hacia la Legislatura de Mendoza.

Al día siguiente, la movilización continuará en la explanada de Casa de Gobierno. A partir de las 11 horas habrá una concentración para "exigir a los legisladores nacionales que rechacen el veto presidencial y defiendan la Ley de Emergencia en Discapacidad".