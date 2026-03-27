Presentaron un proyecto para crear un programa especial para mujeres con endometriosis

La endometriosis es una enfermedad crónica, evolutiva e inflamatoria que afecta al 10% de las mujeres durante su edad fértil. En este escenario, presentaron en la Legislatura un proyecto para crear un Programa Provincial de Acceso Integral a la Endometriosis .

La endometriosis puede presentarse desde la primera menstruación hasta la llegada de la menopausia. Su origen es multifactorial y el tratamiento puede ser farmacológico o quirúrgico, dependiendo de la necesidad de cada paciente y del criterio médico.

El endometrio es la membrana mucosa que recubre internamente al útero y se desprende en cada menstruación. Cuando el tejido crece por fuera del útero, se denomina endometriosis y provoca la caída del endometrio a la cavidad abdominal, donde se implanta y empieza a crecer. Cuando se produce este implante durante el período menstrual, produce sangrado, inflamación y dolor intenso, siendo este último el síntoma más importante.

La diputada del PRO, Stella Huczak, presentó un proyecto de ley que crea un programa provincial para garantizar prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento integral para mujeres con endometriosis .

El proyecto de ley busca crear un programa especial para las pacientes con endometriosis.

Dado que la endometriosis puede afectar la fertilidad y generar complicaciones a largo plazo, es fundamental que las mujeres acudan a controles ginecológicos regulares Foto: Archivo MDZ

El proyecto propone la creación de un Programa Provincial de Acceso Integral a la Endometriosis , con el objetivo de garantizar el acceso equitativo, gratuito y oportuno a la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y abordaje integral de esta enfermedad en la provincia de Mendoza.

En muchos casos, la endometriosis permanece invisibilizada y subdiagnosticada. Actualmente, las pacientes pueden tardar entre siete y diez años en obtener un diagnóstico certero, lo que impacta de manera directa en su calidad de vida, salud mental, desarrollo laboral y posibilidades reproductivas.

Los beneficios de un programa

En este contexto, el proyecto propone un abordaje integral basado en principios de accesibilidad, equidad y evidencia científica, incorporando medidas concretas como:

Cobertura médica integral y gratuita del 100% a través de OSEP

Creación de áreas de referencia con equipos interdisciplinarios especializados

Implementación de un Registro Provincial de Endometriosis

Desarrollo de campañas permanentes de concientización y prevención

Incorporación de licencias laborales específicas y medidas de flexibilidad laboral

Promoción de la investigación científica en articulación con universidades y organismos especializados

Además, la iniciativa reconoce a la endometriosis como una enfermedad de alto impacto en la salud pública y busca eliminar las barreras que hoy enfrentan miles de mujeres para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado.

“Durante años, muchas mujeres convivieron con dolor, sin diagnóstico y sin respuestas del sistema de salud”, dijo Huczak.

El proyecto también recoge experiencias exitosas de otras provincias argentinas y de países que han avanzado en políticas públicas específicas, adaptándolas a la realidad mendocina con una mirada integral que incluye dimensiones sanitarias, laborales, educativas y sociales.

Con esta iniciativa, se busca no solo mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen endometriosis, sino también garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, promoviendo un sistema de salud más justo, accesible y humano.