Preocupación por el agua en La Favorita con la construcción del barrio San Agustín

Para los vecinos de La Favorita , el agua es un tema sensible desde hace años. Cortes frecuentes, baja presión y la necesidad de arreglarse con tachos forman parte de una rutina que muchos vecinos ya naturalizaron, aunque sin resignación.

La inquietud volvió a tomar fuerza con el inicio de la construcción del barrio San Agustín , en el predio donde funcionó durante años la ex playa de secuestro del mismo nombre. La obra avanza en su primera etapa, pero para quienes viven alrededor la pregunta es una sola: si hoy el agua no alcanza, ¿qué va a pasar cuando haya más casas?

MDZ dialogó con vecinos de la zona y con autoridades municipales y provinciales para entender cómo se está abordando este problema histórico, que no se limita solo al nuevo barrio, sino a todo el conglomerado de La Favorita .

Sandra vive a metros del predio donde hoy se mueve suelo y maquinaria. Para ella y otros vecinos, la falta de agua no es nueva. “Tenemos problemas todo el año, no es solo en verano. Hay días que directamente no sale”, contó a MDZ.

La preocupación no pasa por oponerse al barrio. Al contrario, muchos entienden que es una solución habitacional necesaria. El temor aparece cuando no hay información clara sobre mejoras en las redes y el sistema de abastecimiento.

“Uno piensa: más casas, más consumo, y el agua sigue siendo la misma”, resumió Sandra. En su casa, como en muchas otras, hay tachos de reserva para poder bañarse o usar el baño cuando el servicio se corta.

Qué dicen desde el Municipio

El proyecto en la ex playa San Agustín avanza con la preparación de los suelos para su urbanización.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza aseguran que la obra del barrio San Agustín no se pensó de manera aislada. La arquitecta Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat, explicó que las mejoras en agua forman parte de un sistema integral para toda La Favorita.

“Dentro del Proyecto Integral Favorita 5ª Etapa, se está ejecutando una nueva impulsión desde Alto Godoy, con sala de bombeo y una nueva reserva en el barrio El Triángulo”, detalló. Según explicó, estas obras buscan mejorar la distribución y el caudal para todo el conglomerado, no solo para San Agustín.

Osorio remarcó que el Municipio está a cargo de las obras de urbanización y servicios, incluyendo agua y cloacas, y que el sistema está pensado para acompañar el crecimiento futuro de la zona.

Obras que van más allá del nuevo barrio

El desafío es que el crecimiento urbano llegue con redes que acompañen a los barrios existentes.

En diálogo con MDZ, el ingeniero Gustavo Cantero, presidente del IPV, coincidió en que el trabajo es conjunto entre el Municipio y la Provincia. Mientras el IPV se encarga de la construcción de las viviendas, la Ciudad ejecuta las obras de infraestructura.

Tras el incendio que afectó la zona en 2023, se reconstruyeron viviendas dañadas y se avanzó en ordenar los servicios existentes. Ese proceso se integró a un plan más amplio que busca regularizar y mejorar barrios que crecieron durante años con redes exigidas al límite.

Las etapas futuras del barrio San Agustín también están contempladas en las factibilidades de servicios, para evitar que cada avance genere nuevos problemas aguas arriba o aguas abajo del sistema.

Lo que informó Aysam sobre el abastecimiento

Aysam confirmó que la urbanización del barrio San Agustín está condicionada a obras de agua potable y cloacas en distintas etapas.

Aguas Mendocinas confirmó a MDZ que la urbanización del barrio San Agustín está condicionada a la ejecución de obras específicas. En esta primera etapa, el Municipio debe garantizar el abastecimiento para 56 conexiones de agua potable y cloacas.

Luego, en una segunda etapa, se prevé ampliar las redes para 197 conexiones más y ejecutar obras de optimización del sistema general, incluyendo bombeo, almacenamiento y conducción.

En paralelo, en La Favorita se está desarrollando una obra integral en dos etapas. La primera incluye una nueva impulsión de agua potable de unos 5.000 metros, una reserva de 800 metros cúbicos y más de 8.000 metros de redes distribuidoras.

Un reclamo que sigue abierto

Según Aysam, estas obras beneficiarán a más de 3.300 personas en una primera etapa y a más de 12.000 en la segunda. A largo plazo, el sistema está diseñado para abastecer a más de 28.000 habitantes, casi el doble de los que hoy dependen de la red actual.

Para los vecinos, la expectativa está puesta en que estas mejoras se traduzcan en cambios reales en el día a día. Nadie discute la necesidad de viviendas, pero el pedido es claro: que el crecimiento venga acompañado de servicios que funcionen.

Mientras el barrio San Agustín empieza a tomar forma, en La Favorita el agua sigue siendo una preocupación central. Y también una prueba de fuego para que las obras prometidas se sientan, esta vez, en cada canilla.