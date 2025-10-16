Premios que satisfacen y comprometen

En el último año varios periodistas y reporteros fotográficos de MDZ han recibido premios y distinciones especiales.

Pablo Icardi fue galardonado por FOPEA por su trabajo de investigación, en la serie de artículos denominados ”Los dueños del cobre”. El mismo Icardi tuvo una nominación en la categoría Investigación periodística, por un trabajo referido al costado menos conocido de la actividad petrolera en una zona cercana al Gran Mendoza. Este trabajo realizado junto al reportero fotográfico Walter Moreno, recibió una Mención especial del jurado.

El periodista y fotoreportero Juan Ignacio Blanco fue reconocido por la AIPS, Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, otorgándole el segundo puesto de América, en virtud de una serie de imágenes que retratan los incidentes sucedidos durante un partido de Copa Argentina, entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Rodrigo D’Angelo obtuvo el tercer lugar en la categoría “Fotografías de jóvenes reporteros” por la fotografía titulada ”El rugby y sus jóvenes lágrimas de campeón”.

A su vez, por segundo año consecutivo, una foto de MDZ quedó seleccionada entre más de 2.500 postulaciones para el anuario de Argra (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina). La imagen de Juan Ignacio Blanco fue elegida dentro de las 150 seleccionadas.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 5.10.24 PM La imagen seleccionada por Argra Juan Ignacio Blanco

Gustavo Capone, historiador y columnista de MDZ diario y MDZ radio 105.5 FM, la semana pasada fue distinguido en la Legislatura de Mendoza por su libro” San Martín vecino de Mendoza, ciudadano del mundo”. El libro es una recopilación de artículos publicados por el historiador y periodista.

capone 2

Laureano Manson ha recibido de la Cámara de Senadores de Mendoza un diploma declarando de interés su labor por “su compromiso y trayectoria en el ámbito de la comunicación y la educación”.

En épocas tan complejas para la comunicación periodística, donde las posiciones extremas y la irrupción masiva de las redes sociales se imponen ruidosamente sobre la labor de profesionales periodistas, aumenta exponencialmente la responsabilidad y el compromiso con la objetividad y la búsqueda de la verdad.

La obligación y deber de investigar, consultar varias fuentes totalmente confiables, mantener equilibrio y apegarse a los hechos y circunstancias reales, es tarea redoblada.

laureano manson

Es labor diaria que con vocación, entusiasmo y perseverancia, es mandatoria para todos los integrantes de MDZ.

El orgullo que siente cada uno de los periodistas y fotógrafos galardonados, es genuino y merecido; lo trasladamos a MDZ por ser parte de nuestro diario y radio. Es primordialmente, esfuerzo, reconocimiento y alegría personal en el marco general del diario y de la radio.

MDZ provee un ámbito de libertad e indeclinable espíritu y voluntad para que día a día la tarea de cada integrante agregue valor y pensamiento crítico en el marco de la democracia republicana representativa.

Felicitaciones por su tarea para cada uno de los premiados y reconocimiento de nuestra parte por integrar el equipo MDZ.