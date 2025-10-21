Por qué Maipú fue declarada "Capital del Aceto Balsámico" y qué significa

La medida busca posicionar a Maipú como referente nacional en la producción artesanal de este producto.

Maipú se consolida como polo gastronómico y cultural con el reconocimiento oficial a su producción de aceto balsámico.

El Honorable Concejo Deliberante de Maipú aprobó la Ordenanza Nº 7651, publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza, mediante la cual el departamento fue declarado oficialmente “Capital del Aceto Balsámico”. La medida reconoce la presencia en Maipú de los únicos dos establecimientos del país que elaboran este producto siguiendo la receta tradicional de Módena, Italia, lo que convierte al municipio en un punto de referencia en Latinoamérica.

Un nuevo hito para la identidad gastronómica de Maipú El texto de la ordenanza destaca que el aceto balsámico, “producto completamente natural, sin conservantes ni colorantes”, se ha transformado en un emblema de la gastronomía mundial. Su auge en la cocina gourmet impulsó el crecimiento de la producción local, con Maipú como epicentro gracias al trabajo pionero del enólogo Gabriel Guardia, primero en Bodega Laur y luego con su emprendimiento Corazón del Lunlunta.

El municipio, conocido por su legado vitivinícola y olivícola, amplía así su perfil gastronómico, incorporando el aceto balsámico como nuevo símbolo de identidad y desarrollo turístico.

Acciones para promover el aceto balsámico La norma instruye al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar una serie de políticas para difundir y consolidar esta designación:

Capacitaciones en producción de aceto balsámico dentro de la Escuela de Oficios Municipal, con participación del sector privado y especialistas.

Eventos, ferias y degustaciones orientadas a promover el conocimiento del producto en la comunidad.

Inclusión del aceto balsámico en los circuitos turísticos y gastronómicos de Maipú, articulando con bodegas, restaurantes y productores.

Campañas de difusión para posicionar al departamento a nivel nacional e internacional como la Capital del Aceto Balsámico. Desde el Concejo se destacó que esta declaración apunta a “legar a las futuras generaciones un nuevo patrimonio gastronómico y cultural”, potenciando el desarrollo local y la educación en torno al producto.