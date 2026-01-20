Polémica en la playa: el insólito cruce viral entre una churrería y un usuario por el precio de la docena

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la empresa “El Topo” mantuvo un tenso y viral ida y vuelta con un usuario que cuestionó sus tarifas comparándolas con las de la venta ambulante.

El conflicto se inició cuando un usuario identificado como “Beto” chicaneó a la marca: “En Mar del Tuyú 8 mil la docena en la playa , aprendé TROPO!”.

Fiel a su estilo directo, la empresa salió al cruce explicando su política de precios basada en la libertad de mercado.

“Cada empresa decide el precio que decide salir al mercado. Habrá que analizar la estructura de costos que tiene dicha empresa y demás yerbas”, respondieron desde la cuenta oficial.

Para graficar la situación, utilizaron una analogía con el vino y los supermercados, remarcando la voluntariedad de la compra: “Nosotros no vamos con un revólver y obligamos a la gente a que nos compren. Si voy a un hiper y veo un vino más caro que en el Chino no lo compro. No le digo, aprendé Hiper!!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/churreriaeltopo/status/2013282189987696686&partner=&hide_thread=false Hace una cosa. Ponete un churrería y probá. Donde querías. Te juro que te hago publicidad gratis.

Además, soy muy literal. El ejemplo del vino es por el precio, Beto querido.

Si querés te paso el proveedor de maquinarias y le digo vas de mi parte. Te espero. https://t.co/UT79vrpfho — son El Topo (@churreriaeltopo) January 19, 2026

El desafío: “Ponete una churrería”

La discusión subió de tono cuando el usuario desestimó la comparación económica alegando que “hacer un vino” no es lo mismo que “hacer un churro”.

Ante esto, “El Topo” lanzó un desafío irónico: invitó al crítico a abrir su propio local para entender los costos reales.

“Hacé una cosa. Ponete un churrería y probá. Donde querías. Te juro que te hago publicidad gratis”, disparó el CM de la marca.

Y cerró con una oferta: “Si querés te paso el proveedor de maquinarias y le digo vas de mi parte. Te espero”.