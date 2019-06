Podcast de #OtraManera: ¿Tu hijo también se quiere ir del país?

En su columna de este martes, Gabriel Conte metió el dedo en una llaga que nunca cicatrices: los hijos que se quieren ir del país. Siempre ha sucedido y sigue pasando: no se hayan aquí, la economía no funciona, no consiguen las opciones educativas o temen al futuro repetitivo y cruel.

La audiencia de MDZ Radio sumó su propia experiencia, en numerosos mensajes. Entre ellos, el de muchas personas que vivieron la experiencia de irse y volvieron y de aquellas que se quedaron en el exterior y estaban escuchando.

Los problemas para encontrar trabajo en Europa, la opción de Chile, en donde ya trabajan unos 65 mil argentinos, o las clásicas de los más jóvenes: Nueva Zelanda, Canadá, Australia o el sudeste asiático.

Escuchá el podcast con la columna y la opinión de la audiencia y opiná vos también:

Encuesta ¿Tus hijos te han planteado irse del país? Sí No No lo hemos hablado

Encuesta Ante su idea de irse del país, ¿cómo reaccionás? Tristeza Esperanza Temor Decepción Alegría Bronca