Plantas poderosas: ciencia y tradición para una medicina herbal responsable
Florencia Fasanella une fitoterapia y fitomedicina, advierte riesgos y ofrece 41 recetas y 62 fichas con usos y contraindicaciones clave en remedios medicinales
Las plantas se utilizan desde la antigüedad por sus poderes curativos, con efectos tanto positivos como mortales. A lo largo de los siglos, los remedios herbales se han consagrado en el lenguaje popular, igual que los nombres que le asignamos a las plantas y de ciertos relatos que continuamos contando a nuestros hijos.
Pero muchas especies han entrado en los botiquines actuales. Escribir sobre este tema no recomienda ningún tratamiento y quizás el objetivo sea la curiosidad sobre plantas que se utilizan para curar. La propia Organización Mundial de la Salud (a veces desacreditada) estima que parte de la atención sanitaria del 80% de las personas de todo el mundo depende de hierbas medicinales.
Te Podría Interesar
Florencia Fasanella es farmacéutica con posgrados en fitomedicina y autora de “Plantas poderosas. Todo lo que necesitas saber para preparar tu propia medicina herbal y potenciar tu bienestar físico y mental” (Editorial Monoblock, 2025), una cuidadosa y estupenda guía ilustrada por Eugenia Hernández, de medicina herbal integral aplicada a la vida cotidiana. A partir de un recorrido completo por los sistemas del cuerpo humano, Fasanella fusiona el método científico y la sabiduría ancestral.
Su enfoque se basa en integrar dos conceptos. Fitoterapia y Fitomedicina. La fitorerapia es el uso de las plantas medicinales basado en saberes ancestrales y usos folclóricos. La fitomedicina es un concepto científico que estudia a las plantas y a sus principios activos.
La clave de la medicina herbal integral radica en abordar el tratamiento de forma consciente, reconociendo que un desequilibrio emocional o un patrón de pensamiento afecta y perjudica a un órgano en particular. La curación no depende solamente de una planta, depende de todo lo que hacemos para sentirnos bien. Si otorgamos a una planta la responsabilidad de la cura de nuestros síntomas o patologías, sin hacer ningún otro cambio, la terapia será ineficiente. Pero esto va más allá de las plantas: si no cuidamos nuestro organismo con una buena alimentación y continuamos potenciando el desequilibrio con falta de ejercicio, estrés y todo lo que se relacione a nuestro estilo de vida, no vamos a ver resultados. Florencia afirma que sería como limpiar una casa mientras tiramos tierra dentro.
Las hierbas no son inocuas
Debemos tener en cuenta sus efectos secundarios, toxicidad, contraindicaciones e interacciones. Debemos aprender a diferenciar qué hierbas tienen efectos positivos y cuáles no. No podemos juzgar el efecto de una planta por uno de sus componentes. Por ejemplo, si pensamos que una planta mejora la circulación solo porque tiene flavonoides, estamos equivocados. El secreto se encuentra en el conjunto de sustancias activas en la planta, lo que llamamos fitocomplejo. Este conocimiento ayuda a apreciar mejor el mundo de las plantas medicinales y usarlas de modo adecuado.
La guía no sólo es completa sino que la edición es bella
Muy bien editada y excelentemente ilustrada, cuidada en detalles como en la tapa que se encuentra troquelada y nos deja de souvenier la diagramación de un frasco gotero que a la vez, puede ser utilizado de señalador. 41 recetas para niños y adultos. 62 fichas de plantas medicinales. Usos, dosificación, contraindicaciones y cómo armar tu propio laboratorio en su hogar.
* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Conduce todos los martes a las 20:00 el programa MEGAPSINEPOLIS que pueden escuchar en Radio Amadeus, FM 91.1.