Plantas poderosas: ciencia y tradición para una medicina herbal responsable

Las plantas se utilizan desde la antigüedad por sus poderes curativos, con efectos tanto positivos como mortales. A lo largo de los siglos, los remedios herbales se han consagrado en el lenguaje popular, igual que los nombres que le asignamos a las plantas y de ciertos relatos que continuamos contando a nuestros hijos.

Pero muchas especies han entrado en los botiquines actuales. Escribir sobre este tema no recomienda ningún tratamiento y quizás el objetivo sea la curiosidad sobre plantas que se utilizan para curar. La propia Organización Mundial de la Salud (a veces desacreditada) estima que parte de la atención sanitaria del 80% de las personas de todo el mundo depende de hierbas medicinales.

MOTTA “Plantas poderosas. Todo lo que necesitas saber para preparar tu propia medicina herbal y potenciar tu bienestar físico y mental” Gentileza. Florencia Fasanella es farmacéutica con posgrados en fitomedicina y autora de “Plantas poderosas. Todo lo que necesitas saber para preparar tu propia medicina herbal y potenciar tu bienestar físico y mental” (Editorial Monoblock, 2025), una cuidadosa y estupenda guía ilustrada por Eugenia Hernández, de medicina herbal integral aplicada a la vida cotidiana. A partir de un recorrido completo por los sistemas del cuerpo humano, Fasanella fusiona el método científico y la sabiduría ancestral.

Su enfoque se basa en integrar dos conceptos. Fitoterapia y Fitomedicina. La fitorerapia es el uso de las plantas medicinales basado en saberes ancestrales y usos folclóricos. La fitomedicina es un concepto científico que estudia a las plantas y a sus principios activos.

La clave de la medicina herbal integral radica en abordar el tratamiento de forma consciente, reconociendo que un desequilibrio emocional o un patrón de pensamiento afecta y perjudica a un órgano en particular. La curación no depende solamente de una planta, depende de todo lo que hacemos para sentirnos bien. Si otorgamos a una planta la responsabilidad de la cura de nuestros síntomas o patologías, sin hacer ningún otro cambio, la terapia será ineficiente. Pero esto va más allá de las plantas: si no cuidamos nuestro organismo con una buena alimentación y continuamos potenciando el desequilibrio con falta de ejercicio, estrés y todo lo que se relacione a nuestro estilo de vida, no vamos a ver resultados. Florencia afirma que sería como limpiar una casa mientras tiramos tierra dentro.