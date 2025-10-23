Planazo para este jueves: la Ciudad de Mendoza celebra un sunset alemán en plena plaza Independencia

Este jueves 23 de octubre, la plaza Independencia será el epicentro de una jornada que unirá música, gastronomía y cultura con el festival “Alemania en la Ciudad”. Desde las 19 horas, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una experiencia que combina música indie europea, cocina internacional y compromiso social.

La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza , invita a vivir el atardecer en uno de los espacios más emblemáticos de la capital provincial, en una jornada que fusiona cultura, arte y tradición alemanas.

El plato fuerte del evento será la presentación de BLOND, la banda alemana de indie pop que desembarca por primera vez en la provincia. Consolidada como una de las revelaciones del indie europeo, la agrupación llega tras agotar localidades en Berlín.

Su show principal tendrá lugar en el teatro Quintanilla, ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia. Antes y después del concierto, el espíritu del festival se vivirá al aire libre con una propuesta musical y gastronómica pensada para todos los sentidos.

Durante el sunset , los DJ sets de Melanie Camsen y Ale Castro acompañarán la caída del sol con una selección de electrónica suave e indie, creando un ambiente relajado y festivo.

La Ciudad de Mendoza se prepara para un sunset con ritmo y sabor alemán.

En la explanada central de la plaza, foodtrucks y stands de bebidas ofrecerán una propuesta gastronómica variada, que incluirá desde platos típicos alemanes hasta cocina fusión, junto con vinos mendocinos y cócteles artesanales. Participarán Alles gut, La Cabrera, Huentala Wines, Hilbing Gins y Arabian Food, entre otros.

Un festival con compromiso social

Además del atractivo cultural, el evento tendrá un fuerte componente solidario: la recaudación será destinada a Los Caciques Rugby Mendoza, un proyecto que impulsa la inclusión y reinserción social de personas privadas de su libertad mediante el deporte, la educación y el trabajo.

“Alemania en la Ciudad propone celebrar el intercambio cultural en un entorno abierto y vibrante, reafirmando a la plaza Independencia como un punto de encuentro donde la diversidad se vive y se disfruta”, destacaron desde la organización.

Las entradas, con un valor general de $10.000, ya están disponibles a través de Entradaweb.