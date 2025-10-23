La plaza Independencia se prepara para un evento de cuatro días que nadie se querrá perder

Del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, la plaza Independencia volverá a convertirse en el corazón cultural de la provincia con una nueva edición del Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanías, que este año celebra 13 años ininterrumpidos de historia.

Organizado por la Secretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de Mendoza junto a la Asociación de Artesanos Mendocina, el evento se desarrollará todos los días de 10 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.

El Paseo de las Artes de la plaza se llenará de colores, texturas y sabores tradicionales. Participarán 150 artesanos locales y más de un centenar provenientes de distintas provincias argentinas, quienes ocuparán los stands dispuestos para la muestra.

Durante los cuatro días, los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de rubros y técnicas, conocer el trabajo de sus creadores y participar en talleres abiertos que difundirán oficios y prácticas ancestrales.

Desde la organización destacaron que “el encuentro busca abrir y fomentar el diálogo intercultural, promover la preservación del patrimonio y celebrar la diversidad cultural que se expresa a través de las manos de nuestros artesanos”.

Una cita consolidada en la Ciudad de Mendoza

Con más de una década de trayectoria, el Encuentro Nacional de Artesanías se consolidó como un referente cultural del país, reconocido tanto por la calidad de las obras exhibidas como por la creciente afluencia de visitantes y la programación artística que acompaña cada jornada.

El evento contará con shows en vivo todos los días:

Jueves 30: apertura con la Orquesta de la Ciudad de Mendoza en su formación jazz, el Ballet Contemporáneo y la banda Lady Bren & Company.

en su formación jazz, el Ballet Contemporáneo y la banda Lady Bren & Company. Viernes 31: noche de tango, con la formación tanguera de la orquesta municipal, el Ballet Mayor y el cierre de La Cuarta de Fierro.

Sábado 1 de noviembre: jornada de rock nacional e internacional, con Vinilo Music, Fernando Nicolás Trachuk y un tributo a Enanitos Verdes a cargo de Guitarras Blancas.

Domingo 2: gran cierre folclórico, con Juan Matías Arnulfi, el Ballet Juvenil y La Parra Cuyana, junto a artistas de las tradicionales Tardecitas de Folclore.

Además, habrá intervenciones artísticas itinerantes, como las Cajitas Lambe Lambe, payasos y magos, que animarán diferentes puntos de la plaza Independencia.

Una experiencia cultural para mendocinos y turistas

Durante cuatro días, la Ciudad de Mendoza invita a vivir una experiencia única de encuentro, identidad y celebración, donde la artesanía, la música y la danza se entrelazan para rendir homenaje a la creatividad popular argentina.