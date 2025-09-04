Pintó Bodegón: todos los bodegones que ofrecen descuentos del 30% este fin de semana
Vecinos y turistas podrán disfrutar de platos típicos en los reconocidos bodegones de la Ciudad de Buenos Aires con promociones especiales. Conocé los detalles.
Esta semana tiene lugar una nueva edición de “Pintó Bodegón ”, una propuesta que invita a los vecinos y turistas a disfrutar de la gastronomía tradicional porteña con promociones especiales en más de 70 bodegones ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento, que comenzó el lunes 1 de septiembre, se extenderá hasta el domingo 7 del mismo mes. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica y en conjunto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC).
Qué descuentos ofrecerán los bodegones esta semana
Durante esta semana, los bodegones participantes ofrecerán un 30% de descuento en el total del ticket, sin importar el medio de pago, además de menús promocionales que incluyen plato principal, bebida y postre. Para conocer los locales adheridos, se encuentra disponible un mapa virtual en el que también se detallan las promociones específicas de cada uno.
La actividad busca visibilizar y fortalecer a los bodegones como parte esencial de la identidad gastronómica y cultural de Buenos Aires. “Los bodegones son el recuerdo de esos sabores y esos aromas que están en nuestra memoria muy vinculados con lo afectivo", expresó Hernán Lombardi, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, y agregó: "También se asocian con esa comida abundante, a veces para compartir, y sus mozos, ese oficio tan noble, siempre con la mejor recomendación”.
La iniciativa también tiene por objetivo apoyar a estos espacios gastronómicos que generan empleo y actividad económica en todos los barrios.
Por qué los bodegones son un emblema de la cultura porteña
Los bodegones forman parte del paisaje porteño desde hace décadas. Su origen está vinculado a la inmigración y a la fusión de tradiciones culinarias españolas, italianas y criollas. Con el tiempo, se convirtieron en lugares caracterizados por una propuesta abundante, recetas caseras y una atención personalizada, elementos que los posicionaron como referentes de la cocina popular local.
En sus cartas suelen destacarse platos como las milanesas, las pastas caseras, las carnes a la parrilla y las picadas, generalmente acompañados por vino tinto o vermut. En materia de postres, los más tradicionales son el flan, el budín de pan y el vigilante. Esta combinación de menú, ambiente y servicio contribuye a consolidar el vínculo entre estos locales y sus comensales.
Cuáles son todos los bodegones que ofrecen descuentos esta semana
A continuación, detallamos cuáles son todos los bodegones que participan en “Pintó Bodegón”:
- ABC RESTAURANT
- Almacén y Bar Lavalle
- Bar El Progreso
- Bar El Federal
- Bar de Cao
- Bodegón La Buena Medida
- Bodegón La Esquina
- Bodegón La Morocha
- Bodegón La Pipeta
- Beba Cocina
- BRONX BAR
- Café Margot
- Celta Bar
- Café de García
- Cervecería López
- Charly V
- COMEDOR GEVP
- Cortázar
- Down Town Matías
- El Español Restaurante
- El Gran Paraiso
- El Imparcial
- El Faro de Vigo
- El Gato Negro
- El Grill Asturias
- El Globo
- El Octavo
- Hipopótamo
- Hispano Cocina Española
- Feriado Cantina Coghlan
- Fina Cantina
- IL Vero Arturito Palermo
- Jugador Nº12
- La Caldera Restó
- La Capitana - Bodegón y Vermutería
- La Cátedra Restaurante
- La Casona de Belgrano
- La Casona
- La Perinola
- La Poesía
- La Pulpería del Cotorro
- La Torre de Retiro
- La Tortillería
- Lo de Raul
- La Tasca
- Los Bohemios
- Los Cabritos Parrilla
- Lo de Jesús
- Los Orientales
- Mala Cara Resto
- MILANESERÍA [Casa 06 (Palermo)]
- Montecarlo
- Natacha Café
- OLIVERA El Bodegón
- Panton Bodegon
- Parrilla Distrito
- Parrilla El Gaucho de Lavalle
- Perro
- Pinuccio
- Pizzería Popular
- Puchero
- Pujol Restobeer
- Raíces
- Restaurante Manolo
- Rotisería Miramar
- Viejo Mundo
- Cocoliche
- Salgado Alimentos
- San Gennaro Deli-Roti-Shop
- Solera del Parque
- 8 Esquinas Bar
- Taffer La Cantina
- Thibon Café Tes
- Tribunales Rest
- YIYO EL ZENEIZE
Los interesados pueden acceder al listado completo de bodegones adheridos y sus respectivas ofertas a través del sitio oficial de BA Capital Gastronómica, donde también está disponible un mapa interactivo para facilitar la búsqueda por barrio o tipo de promoción.