Pintó Bodegón: todos los bodegones que ofrecen descuentos del 30% este fin de semana

Esta semana tiene lugar una nueva edición de “ Pintó Bodegón ”, una propuesta que invita a los vecinos y turistas a disfrutar de la gastronomía tradicional porteña con promociones especiales en más de 70 bodegones ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires .

El evento, que comenzó el lunes 1 de septiembre, se extenderá hasta el domingo 7 del mismo mes. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica y en conjunto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC).

Durante esta semana, los bodegones participantes ofrecerán un 30% de descuento en el total del ticket, sin importar el medio de pago, además de menús promocionales que incluyen plato principal, bebida y postre. Para conocer los locales adheridos, se encuentra disponible un mapa virtual en el que también se detallan las promociones específicas de cada uno.

En los bodegones se pueden comer platos abundantes de la gastronomía argentina.

La actividad busca visibilizar y fortalecer a los bodegones como parte esencial de la identidad gastronómica y cultural de Buenos Aires . “Los bodegones son el recuerdo de esos sabores y esos aromas que están en nuestra memoria muy vinculados con lo afectivo", expresó Hernán Lombardi, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, y agregó: "También se asocian con esa comida abundante, a veces para compartir, y sus mozos, ese oficio tan noble, siempre con la mejor recomendación”.

La iniciativa también tiene por objetivo apoyar a estos espacios gastronómicos que generan empleo y actividad económica en todos los barrios.

Por qué los bodegones son un emblema de la cultura porteña

Los bodegones forman parte del paisaje porteño desde hace décadas. Su origen está vinculado a la inmigración y a la fusión de tradiciones culinarias españolas, italianas y criollas. Con el tiempo, se convirtieron en lugares caracterizados por una propuesta abundante, recetas caseras y una atención personalizada, elementos que los posicionaron como referentes de la cocina popular local.

En sus cartas suelen destacarse platos como las milanesas, las pastas caseras, las carnes a la parrilla y las picadas, generalmente acompañados por vino tinto o vermut. En materia de postres, los más tradicionales son el flan, el budín de pan y el vigilante. Esta combinación de menú, ambiente y servicio contribuye a consolidar el vínculo entre estos locales y sus comensales.

Milanesa a la napolitana, plato clásico de los bodegones. Foto: MDZ Milanesa a la napolitana, plato clásico de los bodegones. MDZ

Cuáles son todos los bodegones que ofrecen descuentos esta semana

A continuación, detallamos cuáles son todos los bodegones que participan en “Pintó Bodegón”:

ABC RESTAURANT

Almacén y Bar Lavalle

Bar El Progreso

Bar El Federal

Bar de Cao

Bodegón La Buena Medida

Bodegón La Esquina

Bodegón La Morocha

Bodegón La Pipeta

Beba Cocina

BRONX BAR

Café Margot

Celta Bar

Café de García

Cervecería López

Charly V

COMEDOR GEVP

Cortázar

Down Town Matías

El Español Restaurante

El Gran Paraiso

El Imparcial

El Faro de Vigo

El Gato Negro

El Grill Asturias

El Globo

El Octavo

Hipopótamo

Hispano Cocina Española

Feriado Cantina Coghlan

Fina Cantina

IL Vero Arturito Palermo

Jugador Nº12

La Caldera Restó

La Capitana - Bodegón y Vermutería

La Cátedra Restaurante

La Casona de Belgrano

La Casona

La Perinola

La Poesía

La Pulpería del Cotorro

La Torre de Retiro

La Tortillería

Lo de Raul

La Tasca

Los Bohemios

Los Cabritos Parrilla

Lo de Jesús

Los Orientales

Mala Cara Resto

MILANESERÍA [Casa 06 (Palermo)]

Montecarlo

Natacha Café

OLIVERA El Bodegón

Panton Bodegon

Parrilla Distrito

Parrilla El Gaucho de Lavalle

Perro

Pinuccio

Pizzería Popular

Puchero

Pujol Restobeer

Raíces

Restaurante Manolo

Rotisería Miramar

Viejo Mundo

Cocoliche

Salgado Alimentos

San Gennaro Deli-Roti-Shop

Solera del Parque

8 Esquinas Bar

Taffer La Cantina

Thibon Café Tes

Tribunales Rest

YIYO EL ZENEIZE

Los interesados pueden acceder al listado completo de bodegones adheridos y sus respectivas ofertas a través del sitio oficial de BA Capital Gastronómica, donde también está disponible un mapa interactivo para facilitar la búsqueda por barrio o tipo de promoción.