Pidió “mentiras ridículas” a sus seguidores y la red estalló de risa

La convocatoria de una usuaria de la red social Twitter a revelar las mentiras más desopilantes que sus seguidores hubieran escuchado desató una catarata de risas en la red social.

“Es tarde pero me gustaría hacer un thread (hilo de mensajes) de la mentira más INCREIBLE onda NO PUEDE SER QUE ME MIENTAS CON ESTO que les dijeron. También vale propias si se animan”, propuso la usuaria Pendejis (@OtraPendeja) y las respuestas fueron desopilantes.

“Traje a dos perritas bebé de la calle y, para que mi vieja no me eche de casa con perras y todo, dije que las encontré y que la mamá estaba muerta al lado de ruta y LLORABA mientras se lo contaba y se largó a llorar ella también; ese nivel de actuación ni Meryl Streep lo tiene”, contó una seguidora.

Otra sumó su historia: “Cuando era más chica conocí a una mina de mi edad con la que hablé un rato, le conté a mis papás que me hice AMIGA y todas las noches sonaba el teléfono porque supuestamente ella me llamaba, PERO NO, ERA YO MISMA LLAMANDOME PARA QUE CREAN QUE ERA ELL jajsjsjsjd when no tienes amigos”, compartió.