Perros perdidos y estafas: uno por uno los fraudes más comunes

Una historia similar está viviendo un vecino de Maipú que perdió a su perro Arón. El can se extravió hace unos días y desde ese momento, las llamadas no pararon de sonar. “Muchas llamadas de números desconocidos. Mensajes raros para que hagamos videollamada”, contó Ana que junto a su papá están buscando a su mascota.

arón perro perdido presunta estafa.jpg Arón es un perro perdido y han intentado estafar a sus dueños. Ana Saldaña

“Te llamé y no me da. Te hablo por el pitbull que se te extravió. Te llamo y no atendés. Mi perro lo quiere vender pero listo no atendés”, son algunos de los mensajes que recibió Ana para caer en una estafa.