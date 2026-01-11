Paula Rubinstein: del teatro al cine de terror y las series mainstream, una carrera en crecimiento
Con más de cinco décadas de trayectoria, Paula Rubinstein recorre teatro y audiovisual con intensidad, humor y una coherencia artística que la mantiene en plena vigencia.
Egresada de la carrera de Dirección y Puesta en Escena de la EMAD, Paula Rubinstein construyó una carrera artística sólida y singular. Con una trayectoria que atraviesa décadas, Paula Rubinstein es una de las actrices más versátiles del panorama argentino. Su trabajo abarca teatro, cine y televisión, con una presencia constante en proyectos de fuerte impronta autoral.
Reconocida por su entrega y sensibilidad interpretativa, ha construido un camino marcada por la intensidad y la coherencia artística.
-Paula, un poco para aquellos que no saben. Venís de hacer una seguidilla de proyectos que son súper interesantes. La película Cuando acecha la maldad, que fue multipremiada. Hace muy poco hiciste un personaje en El barro, que también ha sido muy interesante. ¿Cómo es esta nueva etapa de tu carrera? Porque si bien tenes una trayectorua muy larga, estos proyectos que han sido más populares, por decirlo así, te han dado cierto reconocimiento frente a la gente. ¿cómo encaras esa popularidad? ¿Cómo lo sentís?
-Sí, yo en realidad Miguel, yo tengo muchos años de trabajo en teatro. He recorrido las tablas por más de 50 años y en los últimos años apareció esta posibilidad de integrarme al mundo del audiovisual. Aunque yo ya había hecho algunas cosas en lo audiovisual, había hecho una película que se llama “Monólogos Consecuentes”, que es un mediometraje, que son dos hermanas. Yo hago los dos personajes sobre la visión que tienen sobre el hijo de una que está desaparecido, ¿no? Dos visiones diferentes, es cine político, es muy interesante. Mediometraje.
-¿Y ese fue tu primer proyecto audiovisual?
-Hubo cortos. Estas cosas que hacemos para los chicos que estudian cine, diseño de imagen y sonido o los chicos que están en la Enerc. Algunos cortos hice. Y bueno, cuando sale lo de “Cuando acecha la maldad” fue maravilloso eso, porque la verdad que todos sabíamos que era un recontra producto, pero no nos imaginamos que iba tan a la repercusión que tuvo, ¿no? Así que eso me introdujo en el mundo del audiovisual, que me encanta por otra parte, después apareció lo de en el barro, filme una película con Cesar Troncoso que se llama “La mujer del rio” que es una trilogía eso, sobre un femicida. Y en este momento está en cartel “Retratos del apocalipsis”.
-Sobre la película Cuando acecha la maldad ¿Qué te pareció más interesante o impactante de ese proceso? Siendo un proyecto que parecía que iba a hacer ruido, finalmente termino en Netflix, para una película de genero argentino, es un logro sumamente grande.
-La película no se estrenó acá, se estrenó directamente en el Festival de Cine de Terror en Cataluña, en Sitges, y ahí ya gana el premio a la mejor película. Ya surprise, ¿no? Y después este recibo un videíto de Demian Runa que es el director y el autor del guion con el cartelito de Hollywood detrás y dice “Chicos se acaba de estrenar en 670 y pico de salas habladas en Argento”, que es el summum, porque ellos doblan las películas. No le subtítulos doblan, pero en nuestro caso fue en Argento. Bueno, ya ahí viste la sorpresa y la cosa de decir bueno, tu cara, tu trabajo lo está viendo una cantidad de gente que no podés dimensionar. Bueno, cuando llegó acá por supuesto, hubo muchas nominaciones para el Martín Fierro. El año pasado hubo muchos premios para Martín Fierro. Y bueno, a partir de ahí es como que viene todo en cadena, ¿no? La gente que te empieza a reconocer en la calle, bueno, esas cosas que empiezan a pasar, que es muy gratificante, sobre todo este me llega a mí a una edad en donde, uno ya no espera determinado tipo de cosas, ¿no? Y empieza a pasar.
-Bueno, y eso pasó un poco con El barro ¿no? ¿cómo fue la experiencia general de En el barro?
-Eso fue maravilloso. Yo tengo que decir para mí chapó. Pablo Colell, Sebastián Ortega, Underground, me saco el sombrero porque le han dado trabajo a una infinidad de gente. Construyeron la cárcel, La Quebrada, especialmente para eso. Ellos alquilaron un predio que hace muchos años, yo que soy añosa lo recuerdo, eso fue General Motors. Después fue Nobleza picardo la fábrica de tabaco, de cigarrillos, y ahora hay varias cosas. Y quedo un predio que son unos galpones ellos alquilaron eso, y construyeron ahí el presidio. Y tuve el placer gigantesco de trabajar con actrices maravillosas, Algunas con las que había trabajado en teatro años antes, Rita Cortese, Silvina Sabater, bueno, la misma Ana Garibaldi, y mi personaje tiene mucha interacción con Juana Molina que es maravilloso y lo que me he divertido. Y también la dirección, Alejandro Silencio y Estela Cristiani, dos maravillas. En general todo, todo, la producción fue espectacular. Eso fue el laburo, todo el trabajo y después la repercusión que tuvo que no se puede creer.
-Pero mataron a tu personaje. Para quienes no lo saben, tu personaje es una monja muy mala. Para mí fue una pena tremenda porque es uno de esos personajes que tiene mucho potencial ¿Qué te pasó a vos con eso? ¿Y qué te dice la gente en la calle sobre tu personaje?
-Si todos dicen que lastima que la mataron. Mira hace poco para Underground, hice un personajito, una cosa pequeña para una serie que se va dar y todos los técnicos me decían que suerte que estas, pero que lastima que te mataron. Bueno, son cosas que pasan, ellos ya tenían escrito todo y nadie se imaginó que el personaje de esta monja desgraciada, Rosetta, iba a tener la repercusión que tuvo. Es muy rico y muy paradójico, porque yo en realidad soy una actriz de humor. No soy ni de terror ni tan malvada como Rosetta. Incluso las dos participaciones que tengo tanto en “Cuando acecha la maldad” y en el episodio de “Retratos del apocalipsis” tienen esa cosita de humor a pesar de estar inmersos en el terror. Es una satisfacción para mi poder alternar el tipo de personajes porque si no uno queda muy enquistado en lo que ya conoce, en un espacio de comodidad como es en mi caso. Yo me acuerdo hace muchos años cuando recién empecé una directora ya fallecida, me dijo vos cuando te subís al escenario ya te ganaste el 50% de la gente porque causas gracia, eso me dijo. Esas no son cosas que se aprenden.
-Hace poco hiciste una publicidad de Personal que tiene algo mas cómico ¿Cómo fue eso?
-Cuando hice el casting para esa publicidad el texto decía: ¿Bueno y que comieron los chicos? no los chicos comieron muy bien. Y yo en ese momento que estaba haciendo el casting dije: No comieron fideos con brócoli. Todos se murieron de risa ahí por qué. ¿Que qué chico quiere comer fideos con brócoli o viste algo verde? Bueno, este. Creo que eso fue lo que pegó y quedó. Y fue muy lindo también. Es hacerlo También fue placentero. Me gusta la cámara. Yo siempre decía que mi referente es Niní Marshall. Las últimas cosas que hice en el teatro, a pesar de ser comedias dramáticas, ¿no? Este, mi personaje siempre es este, siempre descolla en alguna cosa humorística, en algún gag. Y bueno es algo que sale y bueno, este los directores por ahí explotan un poquito eso. Yo la paso muy bien, por más que esté haciendo el dramón más grande de mi vida. No, porque he hecho otras cosas. Hice la señora Macbeth, Medea, hice.
-Hablamos un poquito de Retratos de Apocalipsis, que es una película que está en cartelera ¿cómo fue esa experiencia? Porque es una película capitular donde vos trabajas en uno de esos capítulos que después bueno, se unifican desde el relato.
-Sí, Retrato del Apocalipsis es una película hecha con amor, con mucho amor y nada más que amor, porque es una película independiente. Son tres directores que se juntaron. Era un proyecto que ellos tenían, pero viste estas cosas que va pasando hasta que deciden concretarlo. Son tres directores y cuatro episodios. Cada uno filmó un episodio y hay un episodio que lo dirigieron los cuatro y fue una película hecha en una misma locación. Por lo menos el episodio mío. Creo que todos están hechos en una sola locación. Salvo algunas escenas del final que están en la calle. Yo no me acuerdo si fueron tres o cuatro días. Lo pasamos muy bien, Nos divertimos mucho haciendo esto. Aparte, todo lo que tiene que ver con maquillaje y demás es fascinante. Filmar de noche es la característica más distintiva del cine de terror. En “Cuando acecha la maldad” que hay tantos niños. Filmar con niños es toda una complejidad, porque tiene que cumplir determinados requisitos y en “Cuando acecha la maldad” que están los niños llenos de sangre. No se puede poner sangre, no se puede poner color rojo. Así que estaban los niños todo pintado de verde. Y bueno, eso después se transforma. Pero en “Retrato del apocalipsis” no hay niños, hay un solo niño que es un videíto nomás. Y también bueno, eso, participó en un festival. Y me gané el premio entre un horror. Era mejor actriz. Otra sorpresa también porque hay otras actrices muy buenas en esa película está Lorena Vega, Nati, Santiago, Martina, Val, Paula Mason. Bueno, hay muy buenas actrices, pero bueno, lo mío a veces pienso que también es un reconocimiento, porque la verdad que a esta edad hacer esto es difícil. Tuve la posibilidad hace poco de hacer el spot publicitario de Buenos Aires Rojo Sangre y pasó algo. Eso se filmó de noche, por supuesto, en el viejo Hospital Israelita. Bueno, yo lo filmé todo y muy lindo el equipo. Y después conté una anécdota de este hospital porque en ese hospital falleció mi abuelo. Y en ese pasillo o en un pasillo muy parecido, muy igual, a mí no me dejaron pasar porque era una niña y yo miraba por una rendija y lo pude ver a mi abuela. Años después, en ese mismo hospital, fallece mi papá. Entonces yo sentí que haciendo esto, este spot de alguna manera en ese espacio era como una catarsis, era como liberar esa cosa del antiguo Hospital israelita.
-Contame un poco cómo viene tu 2026 ¿qué proyectos tenes?
-Estoy llena de proyectos. Mira, para empezar, estoy ensayando un monólogo que no tiene título todavía y no tiene sala aun pero que se va dar. La vamos a estar girando por todos lados, que es muy rico, muy rico. Escrita por Sebastián Santamaría. Cada vez que me encuentro que para para trabajarlo me gusta más, es uno estos personajes que existen todo el tiempo que son víctimas, víctimas de la vida. Después tengo otro proyecto para otra obra con Andrés Bazano que son diez actores. Yo vengo de hacer varias temporadas de La Noche de los Perros, que también nos juntamos con la posibilidad de ver si podemos este hacer algunas funciones, pero ya pensando en la segunda mitad del año, porque está el Mundial en el medio, que se lleva como un mes y medio. Y después tengo algún proyectito, pequeños audiovisuales, nada confirmado y no puedo decir nada porque ya firmé los acuerdos de confidencialidad.
A lo largo de la entrevista, cada una de sus palabras confirma una forma de entender el arte como práctica constante y compromiso sostenido. Lejos de las etiquetas, Paula Rubinstein se revela como una creadora que sigue interrogando su oficio, abierta a nuevas experiencias y lenguajes, con la misma curiosidad y entrega que marcaron el inicio de una carrera construida a fuerza de trabajo, pensamiento y sensibilidad. Una actriz para no perder de vista.